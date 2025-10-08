Simone Biles llegó a Buenos Aires: fue distinguida como "Huésped de Honor" y se prepara para dar una charla
La gimnasta estadounidense fue recibida por Jorge Macri esta mañana. Simone se prepara para participar en una clínica de gimnasia artística. Cuándo será.
La gimnasta estadounidense Simone Biles llegó a la Ciudad de Buenos Aires este miércoles y fue recibida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien la distinguió con el diploma de “Huésped de Honor”.
La visita de la ganadora de 11 medallas olímpicas se dio en el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, y forma parte de una agenda de actividades con jóvenes atletas de distintas regiones del país.
Durante su paso por la Casa de Gobierno, en su sede de Parque Patricios, Biles brindó una charla motivacional titulada “El poder de creer”, dirigida a jóvenes deportistas.
Mirá el video de la llegada de Simone Biles
En el encuentro, Jorge Macri destacó la trayectoria de la atleta y su rol en la promoción del deporte como herramienta de superación personal. "Es un orgullo que nos visite y que disfrute Buenos Aires. Ella es un ejemplo inspirador para todos los que creemos en el deporte como herramienta de superación personal”, destacó Macri.
Cuándo y dónde será la clínica de gimnasia de la que participará Simone
La agenda de actividades continuará mañana con una clínica de gimnasia artística que tendrá lugar en el Estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca. Allí, Biles participará junto a su entrenador Laurent Landi, en una jornada organizada por la Secretaría de Deportes del Gobierno porteño, en conjunto con la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Gimnasia.
Nacida en Columbus, Ohio, Simone Biles tiene 28 años y es considerada una de las atletas más destacadas de la historia de la gimnasia artística. A lo largo de su carrera obtuvo 11 medallas olímpicas y 23 medallas de oro en campeonatos mundiales. En los distintos aparatos de la disciplina creó al menos cinco movimientos técnicos que llevan su nombre, producto de su ejecución en competencias oficiales.
La visita a Buenos Aires tiene como eje el intercambio con jóvenes deportistas y la promoción de valores vinculados al deporte. Desde la Secretaría de Deportes, su titular Fabián Turnes expresó: “Simone Biles no sólo es una de las deportistas olímpicas más destacadas de todos los tiempos, es un símbolo de superación, compromiso y perseverancia. Su historia inspira a millones de jóvenes y recibirla nos impulsa a seguir promoviendo los valores del esfuerzo y la inclusión a través del deporte”.