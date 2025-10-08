Los cigarrillos electrónicos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina según la OMS

Más de 100 millones de personas en todo el mundo consumen cigarrillos electrónicos según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). Como resultado, el organismo alerta una nueva ola de adicción a la nicotina .

El reporte, que tiene como objetivo las tendencias con respecto al tabaco , reveló que el número de consumidores de esta sutancia disminuyó de 1.380 millones en el año 2000 a 1.200 millones en 2024. Asimismo, desde 2010, el número de personas que usan tabaco se ha reducido en 120 millones, lo que representa una disminución relativa del 27 %

"Millones de personas están dejando de fumar, o nunca comienzan a hacerlo, gracias a los esfuerzos de control del tabaco por parte de países de todo el mundo”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS .

Sin embargo, la epidemia del tabaco está lejos de terminar. "La industria tabacalera está contraatacando con nuevos productos de nicotina , dirigiéndose agresivamente a los jóvenes", aseguró Ghebreyesus.

En esta línea, el informe indica que al menos 86 millones de adultos y 15 millones de niños de 13 a 15 años ya usan cigarrillos electrónicos .

Fumar y vapear, en conjunto o por separado, atribuyen un riesgo mayor de cáncer de pulmón. Foto: Shutterstock Al menos 86 millones de adultos y 15 millones de niños de 13 a 15 años ya usan cigarrillos electrónicos. Foto: Shutterstock.

“Los cigarrillos electrónicos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina”, afirmó Etienne Krug, Director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS. “Se comercializan como una reducción del daño, pero en realidad están enganchando a los niños a la nicotina desde edades más tempranas y amenazan con socavar décadas de avances”, agregó.

El mensaje de la OMS para los gobiernos del mundo

En el comunicado, la OMS insita a los gobiernos de todo el mundo a reforzar el control del tabaco. Esto significa implementar y hacer cumplir plenamente el paquete MPOWER y el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, cerrar las lagunas legales que permiten a las industrias del tabaco y la nicotina dirigirse a los niños, y regular los nuevos productos de nicotina como los cigarrillos electrónicos. También implica aumentar los impuestos al tabaco, prohibir la publicidad y ampliar los servicios para dejar de fumar.

“Casi el 20 % de los adultos todavía consume productos de tabaco y nicotina. No podemos abandonar ahora”, afirmó Jeremy Farrar, Subdirector General de la OMS para la Promoción de la Salud, la Prevención de Enfermedades y la Atención. “El mundo ha logrado avances, pero solo una acción más firme y rápida permitirá vencer la epidemia del tabaco”.