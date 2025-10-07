Quiénes son los argentinos que fueron deportados por Israel tras la detención de una flotilla

La organización Global Sumud informó la liberación de los activistas que habían sido detenidos por Israel a bordo de la flotilla. Qué se sabe de los argentinos.

En las últimas horas, Israel deportó a decenas de personas que integran la flotilla Global Sumud, entre ellos, a tres argentinos. La flotilla había partido hacia Gaza a principios de septiembre y rápidamente, el grupo fue interceptado por el ejercito israelí que detuvo a todos los tripulantes en aguas internacionales. Un mes después, tras las críticas internacionales, el Estado de Israel liberó y deportó a las personas que viajaban en esa flotilla.

Entre las personas que viajaban en la flotilla, se encontraban 131 activistas de todas partes del mundo, principalmente de Brasil, Colombia, México, Uruguay y de Argentina. Todos fueron liberados y deportados este martes.

Qué se sabe de los argentinos deportados por Israel De acuerdo con la información trascendida, Celeste Fierro, Ezequiel Peressini y Jorge González. Celeste, una de las argentinas que iba en la flotilla, es diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.

celeste fierro Por su parte, Ezequiel Peressini, de 43 años, es dirigente del partido Izquierda Socialista de Argentina. Al igual que Fierro, también es de Córdoba y fue diputado provincial por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, durante el período 2015-2019.

Sobre el último argentino integrante de la flotilla, Jorge González, trascendió que es un navegante de 52 años que reside en Barcelona. González fue identificado como uno de los capitanes de embarcaciones de la flotilla.