Habrá un corte masivo de agua en el Gran Mendoza durante el fin de semana largo

Aysam anunció un corte masivo de agua en el Gran Mendoza para el fin de semana largo. En total, la medida afectará seis departamentos a partir del viernes 10 de octubre. Los trabajos demandarán 12 horas y estiman que el servicio se empezará a restablecer entre las 24 y 48 horas a partir de la finalización de la obra.

Desde Aysam informaron que llevarán adelante importantes trabajos en el Gran Mendoza . “ Estas obras se ejecutan en el marco de un proyecto fundamental que la empresa está realizando para optimizar el actual Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos que alimentan las reservas de dos de los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza”, anunciaron en un comunicado oficial.

El corte de agua en Gran Mendoza es para colocar caudalímetros.

“Con una inversión de más de USD 5.1 millones, el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros . Esta nueva intervención corresponde a la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla”, agregaron.

Una vez terminado este trabajo, se podrá dirigir la producción de agua potable desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, de acuerdo a la necesidad, garantizando así una gestión más fiable y eficiente del sistema.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza .

Los trabajos

La Puntilla

Corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm

Benegas

En la cámara húmeda de macrodistribución de Benegas:

Corte de acueducto de 750 mm proveniente de Potrerillos

de acueducto de 750 mm proveniente de Potrerillos Corte de cañería desagüe de cámara existente de la Puntilla

Cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 mm

En la cámara seca de macrodistribución de Benegas:

Corte de 2 acueductos de diámetro 600 mm

Instalación de válvulas de regulación

Cuándo y dónde será el corte masivo de agua

El viernes 10 de octubre, a partir de las 4, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Gran Mendoza:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Las Heras: zonas centro, oeste y norte

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito

Cuándo se restablecerá el servicio

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

Recomendaciones