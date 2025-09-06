Corte de agua en Mendoza: las obras avanzan y una planta ya normalizó su producción

Las obras para la instalación de un nuevo caudalímetro en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos avanzan según lo planificado, manteniendo el cronograma de un corte que se extenderá hasta el domingo o lunes, dependiendo de la zona.

Sin embargo, hay una buena noticia para los usuarios: Aysam informó que los trabajos simultáneos en el Establecimiento Potabilizador Luján II ya finalizaron y la planta comenzó a producir con normalidad, lo que permitirá el restablecimiento del servicio en sus áreas de influencia.

La instalación del Caudalímetro en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos continúa en curso. Las tareas, que comenzaron a las 3.30 de la madrugada del sábado, se espera que se extiendan por 12 horas. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá de manera paulatina en las distintas zonas afectadas, con una duración estimada de entre 24 y 48 horas para la normalización total.

Según informaron desde Aguas Mendocinas, el corte del servicio por la obra en Potrerillos afecta:

Ciudad: La Favorita

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Además de los trabajos de Aysam, la Dirección de Hidráulica aprovechará la ocasión para realizar la apertura de compuertas del dique Potrerillos, una maniobra que podría generar baja presión o interrupciones en el servicio en otras áreas no incluidas en el corte principal.

Obras Aysam Luján

Recomendaciones y obras en la red hídrica

Ante la posibilidad de que el corte de agua se extienda hasta 48 horas en algunas zonas, es importante cuidar al máximo la reserva de agua potable. Entre las recomendaciones se destacan:

Mantener una reserva de al menos 2 litros de agua por persona.

Utilizar con moderación la reserva del tanque domiciliario durante todo el fin de semana.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

El nuevo caudalímetro que se instala en Potrerillos se suma a los 9 que ya han sido colocados como parte de un proyecto de optimización del sistema de distribución con una inversión de 5.1 millones de dólares.

También se están llevando a cabo tareas preparatorias para la futura instalación de dos caudalímetros en el Establecimiento Luján 2, con una inversión que supera los 250.000 dólares.