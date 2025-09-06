Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas
Las tareas para colocar el caudalímetro comenzaron esta madrugada y, una vez finalizadas, el servicio se restablecerá de manera paulatina.
El corte de agua programado por la instalación de un nuevo caudalímetro de 800 mm sobre el acueducto de la planta potabilizadora Potrerillos continúa afectando a miles de usuarios en el Gran Mendoza.
Las tareas, que comenzaron a las 3.30 de la madrugada de este sábado, se extienden según lo planificado. Una vez finalizados los trabajos, se espera que el servicio se restablezca de manera paulatina en las distintas zonas afectadas, con una duración estimada de entre 24 y 48 horas para la normalización total. Esto significa que en algunos sectores el agua podría regresar el domingo, mientras que en otros lo hará recién el lunes.
Zonas afectadas y recomendaciones
El servicio de Aguas Mendocinas (Aysam) ha confirmado que las siguientes zonas se ven afectadas por la interrupción del servicio:
Ciudad: La Favorita.
Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.
Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.
Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.
Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.
Desde la empresa Aysam se reitera a la población la importancia de cuidar al máximo la reserva de agua potable en los domicilios. Entre las recomendaciones se destacan:
Mantener una reserva de al menos 2 litros de agua por persona en recipientes limpios.
Utilizar con moderación la reserva del tanque domiciliario durante todo el fin de semana.
Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.
Además de los trabajos de Aysam, la Dirección de Hidráulica aprovechará la ocasión para realizar la apertura de compuertas del dique Potrerillos, una maniobra que podría generar baja presión o interrupciones en el servicio en otras áreas no incluidas en el corte principal.
Inversión en infraestructura hídrica
Este nuevo caudalímetro se suma a los 9 que ya han sido instalados como parte de un proyecto de optimización del sistema de distribución en el área metropolitana, con una inversión total que supera los 5.1 millones de dólares.
La inversión en esta nueva pieza, junto a la de otros dos caudalímetros que se instalarán próximamente en el Establecimiento Luján II, asciende a más de 250.000 dólares, destacando el compromiso de Aysam con la modernización de la red hídrica provincial.