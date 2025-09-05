Corte de agua: las zonas de Mendoza que no tendrán agua este sábado por los trabajos de Aysam

Por la tormenta de Santa Rosa se postergaron los trabajos en dique Potrerillos de hace días. Serán este sábado y hay algunos sectores que tendrán corte de agua.

La tormenta de Santa Rosa que tuvo a toda la provincia de Mendoza en vilo postergó los trabajos en el dique Potrerillos el sábado 29 de agosto. Los mismos fueron confirmados por Aysam para este sábado 5 de septiembre y por este motivo son muchas las zonas que se verán afectadas por el corte de agua.

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente explicó que los trabajos en el dique arrancarán a las 8 de la mañana del sábado con la apertura escalonada del DDF, hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media. Además, el Ministerio de Energía y Ambiente le pidió a los mendocinos que este sábado no se acerquen a los márgenes del río Mendoza.

Por estas tareas, habrá un corte de agua programado en las siguientes zonas:

Ciudad: La Favorita

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodriguez Peña

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.