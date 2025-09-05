Las razones|
Corte de agua: las zonas de Mendoza que no tendrán agua este sábado por los trabajos de Aysam
Por la tormenta de Santa Rosa se postergaron los trabajos en dique Potrerillos de hace días. Serán este sábado y hay algunos sectores que tendrán corte de agua.
La tormenta de Santa Rosa que tuvo a toda la provincia de Mendoza en vilo postergó los trabajos en el dique Potrerillos el sábado 29 de agosto. Los mismos fueron confirmados por Aysam para este sábado 5 de septiembre y por este motivo son muchas las zonas que se verán afectadas por el corte de agua.
La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente explicó que los trabajos en el dique arrancarán a las 8 de la mañana del sábado con la apertura escalonada del DDF, hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media. Además, el Ministerio de Energía y Ambiente le pidió a los mendocinos que este sábado no se acerquen a los márgenes del río Mendoza.
Por estas tareas, habrá un corte de agua programado en las siguientes zonas:
- Ciudad: La Favorita
- Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodriguez Peña
- Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva
- Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
- Maipú: Coquimbito y Luzuriaga
Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.
Recomendaciones
Desde Aguas Mendocinas solicitan hacer uso sumamente responsable y solidario del agua potable, y recuerdan lo siguiente:
- Mantener una reserva de agua potable embotellada; 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
- Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.
El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.