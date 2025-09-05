Mendoza se prepara un fin de semana sin agua: zonas afectadas por el corte, horarios y recomendaciones

Las tareas para colocar el nuevo caudalímetro comenzarán a las 3.30 de la madrugada del sábado y se espera que los trabajos se extiendan durante 12 horas.

Dependiendo la zona, esperan que el servicio se restablezca paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, en algunos sectores volverá el agua el domingo y en otros, recién el lunes.

Ciudad: La Favorita

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

El caudalímetro que instaló Aysam este sábado. Foto: Aysam El caudalímetro que instaló Aysam hace unas semanas. Aysam

Corte, purga y baja presión

Después de colocar el caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos, personal de Aguas Mendocinas comenzará las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos.

Además, para aprovechar las intervenciones simultáneas en la infraestructura hídrica de la provincia, la Dirección de Hidráulica realizará tareas de apertura de compuertas del descargador de fondo del dique Potrerillos (DDF). Debido a estas maniobras, podría registrarse baja presión o interrupciones del servicio en otras zonas del Gran Mendoza.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta el corte de agua que puede alcanzar las 48 horas en algunas zonas, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable. Por lo tanto, las autoridades recomiendan:

mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.

potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios. preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana .

. regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

en las canillas. evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24h, los 365 días del año.

Los caudalímetros

Continuando con el proyecto de optimización del sistema de macro distribución del área metropolitana, y con una importante inversión de más de 5.1 millones de dólares, este nuevo caudalímetro se suma a los 9 que ya fueron instalados:

2 en el establecimiento potabilizador Benegas

3 en el de Alto Godoy

1 en la Plaza Cioppo de Luján

3 en Godoy Cruz.

La inversión en este nuevo caudalímetro, más los dos que se colocarán en el Establecimiento Luján II próximamente, supera los 250.000 dólares.