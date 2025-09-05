Presenta:

Atención: estas son las zonas en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo en Mendoza

ociDurante el fin de semana, Edemsa continuará con las tareas de mantenimiento y habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia.

Edemsa realiza tareas de mantenimiento durante el fin de semana.

eEdemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Los cortes se deben a tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, este fin de semana el servicio eléctrico se verá afectado en zonas de Tupungato y Tunuyán (sábado), además de Ciudad, Guaymallén y San Carlos (domingo).

Cortes de luz programados para el sábado

Tupungato

  • En el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N°94), hacia el sur de la escuela Rudesindo Alvarado. En Andesfrut S.A.; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°93 (ó Tabanera), entre Carril Vista Flores y calle Fernández; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

Cortes de luz programados para el domingo

Ciudad

  • Entre calles Rioja, Alem, San Martín, Vicente Zapata y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

  • En calle Pedro del Castillo. En el barrio Senderos de Campo y adyacencias; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • En calle Chacón, entre Galileo Vitale y Carril Nacional; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

