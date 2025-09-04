Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma publicado por Edemsa, habrá cortes de luz en siete departamentos de la provincia: en qué horarios.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 5 de septiembre. Mediante un cronograma previamente establecido, la empresa realiza tareas de mantenimiento en distintos puntos de la provincia de manera diaria.
Para este viernes se anuncia la afectación del servicio en siete departamentos: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafae.
Cortes de luz programados para este viernes 5/9
Ciudad
- Entre calles Paraná, Aristóbulo del Valle, Granaderos y Paso de Los Andes. De 9.30 a 12.30 h.
Las Heras
- Entre calles Bailén, Libertador San Martín, Brasil, Ruta Provincial N°52 y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima, y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En la intersección de calle Urquiza y Rodríguez Peña y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En callejón Burgoa, entre Simonovich y Pascual Toso, y áreas adyacentes; Barrancas. De 10.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles Lemos, Ingeniero Leopoldo Suárez, Tucumán Norte e Independencia; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Independencia, entre 3 de Febrero y Leopoldo Suárez. En el barrio Lemos II; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En calle Cubillos, entre Los Inquilinos y La Lonja; Rama Caída. De 12.00 a 16.00 h.
- Entre calles Pellegrini, Perón, Italia y Telles Meneses. De 9.00 a 13.00 h.