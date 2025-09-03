Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma compartido por Edemsa, habrá cortes de luz en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 4 de septiembre, debido a tareas de mantenimiento que se realizan de manera diaria y mediante cronograma previamente establecido. Según el mismo, siete departamentos de la provincia se verán afectados por los cortes este jueves: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 4/9
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, entre Argumedo y callejón Salcedo. En calle Tomás Godoy Cruz, entre Milagros y Paladini, y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Mathus Hoyos, entre Oruro y Raffo de la Reta; Bermejo. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- Entre calles Río Salado, El Trapiche, Huarpes, Las Cuevas y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 12.00 h.
- En la Ruta Nacional N°40. En el barrio La Colmena y zonas aledañas; Capdeville. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
- Entre calles Álzaga, Almirante Brown, Los Fresnos, Viamonte y zonas aledañas. En los barrios Las Candelas, Viamonte, Portal de la Cordillera y adyacencias; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y carril Podestá, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Cacique Guaymallén, Hipólito Yrigoyen, Maza, Facundo Quiroga y áreas adyacentes; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Rawson, entre 9 de Julio y Arístides Villanueva. En calle Salinas y cercanías; Gutiérrez. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Los Baños, entre callejón Moyano y Lateral Sur del Acceso Este, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 10.30 a 13.55 h.
Lavalle
- En calle Colón, entre El Carmen y San Luis. En calle Morón, entre Colón y Estrella, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- Entre la Ruta Nacional N°40, Carril Nacional y calles Quiroga Este y Ejército de Los Andes. En los barrios Juventud Sancarlina, Eugenio Bustos, José Hernández, Ciudad Centro y Unión Vecinal Eugenio Bustos. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Aguirre y Cisterna. En el barrio Chilecito; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle El Molino, hacia el oeste de la Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Colonia Rosario, hacia el este de Camping El Manantial. Camino hacia la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos; Capiz. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Ricardo Rojas, Buenos Aires, Namuncurá y Pueyrredón. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Ruta Nacional N°143 y Zavattieri; Los Claveles. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Chacabuco, Las Heras, Mitre y La Bodega; Villa 25 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre Negro Quemado y barrio El Nevado; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Costa de las Vías del Ferrocarril, Zamarbide, Hipólito Yrigoyen y El Toledano; El Toledano. De 13.30 a 17.30 h.
- En calle El Monte, entre Izuel y El Palomar; Cuadro Bombal. De 9.45 a 13.45 h.