Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 4 de septiembre, debido a tareas de mantenimiento que se realizan de manera diaria y mediante cronograma previamente establecido. Según el mismo, siete departamentos de la provincia se verán afectados por los cortes este jueves: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.