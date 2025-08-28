Atención: habrá cortes de luz en siete departamentos de Mendoza este viernes
Según anunció Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia este viernes 29 de agosto: los detalles.
Edemsa anunció que este viernes 29 de agosto habrá cortes de luz en siete departamentos de Mendoza en distintos momentos del día. Esto se debe a los trabajos de mantenimiento que la empresa realiza diariamente y de manera preventiva.
La afectación del servicio queda previamente programada mediante un cronograma que Edemsa publica con anticipación para evitar inconvenientes. Para este viernes, hay cortes anunciados en Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 29/8
Ciudad
- Entre calles Cerro Risco Plateado, Cerro de las Mentas, Cerro Banderita Sur y Cerro San Agustín. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Sobremonte, Huarpes, Olegario Andrade y Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.
Las Heras
- Entre calles Azcuénaga, Chacabuco, Independencia y O’ Higgins. De 9.15 a 13.15 h. Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz, Libertador San Martín y zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.
Luján
- En calle Cochabamba, entre Deán Funes y Los Nogales; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Rutas Provinciales N°15 y N°86. En barrios Prodar Impex, Sol y Milagro y y áreas adyacentes; Ugarteche. De 11.00 a 15.00 h.
Tupungato
- En calle La Gloria, entre Meli y La Carrera (o Ancón). En los barrios Schoenstatt, San José, 17 de Agosto y Presidente; San José. De 9.45 a 13.45 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y callejón Refugio de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles 20 de Junio, Sarmiento, Juan Sutter y Ruta Nacional N°143. De 9.15 a 13.15 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas. En parajes El Chacay y La Junta. De 10.30 a 14.30 h.