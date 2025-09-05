Venta de supermercados de Mendoza a Carrefour: qué pasará con los empleados

La venta de una importante cadena de supermercados de Mendoza a la multinacional Carrefour puso en alerta a los trabajadores que empezaron a temer por su continuidad laboral y las condiciones que puede poner la nueva patronal. Desde el Centro de Empleados de Comercio dieron una respuesta.

En los 16 locales de la cadena Super A que pasaron a manos de Carrefour trabajan 60 personas. Las realidades de los empleados son variadas: jóvenes, adultos, solteros, jefas de familia, con varios años de antigüedad o dando sus primeros pasos en el mundo del trabajo. Sin embargo, en las últimas semanas todos se han preguntado por su continuidad laboral y si los nuevos dueños mantendrán las condiciones de trabajo.

Desde el Centro de Empleados de Comercio llevaron tranquilidad a los trabajadores. “Ayer firmaron todos y pasaron de Super A a Carrefour . Nosotros hemos estado en toda la negociación para garantizar los derechos de los trabajadores”, indicó a MDZ Radio el secretario general de CEC, Fernando Ligorria.

“Siempre estuvimos en contacto con las empresas, con la que vende y con la que compra. Inclusive tuvimos una reunión las tres partes antes de la firma de ayer para garantizar los derechos de los trabajadores”, agregó.

Qué pasará con las condiciones laborales

Además, el dirigente sindical aseguró que los empleados de Super A mantendrán: antigüedad, salario, jornadas laborales y categorías. “Esto está garantizado y los trabajadores no deben preocuparse por eso. No vamos a permitir que hagan renunciar a un trabajador a una empresa para que entre en la otra”, dijo.

Por otro lado, señaló que en el futuro podrían aparecer otros problemas en relación a la administración que podrían derivar en pérdida de derechos y que se revisarán en su momento. “Puede pasar por ejemplo que a un empleado de la Ciudad lo manden a otra sucursal en Luján, eso se verá”, dijo.

Qué pasará con los empleados de Carrefour

En paralelo a la compra de los locales de la cadena de supermercados de Mendoza, Carrefour está en un proceso de salida del país que podría terminar de concretarse en 2027.

En todo el país, Carrefour tiene 700 sucursales y da trabajo a 17 mil personas. En Mendoza, tiene los tres formatos de local: express, market e hipermercado mayorista.

“Lamentablemente el panorama no es claro, no tenemos una información certera para darle tranquilidad a los trabajadores sobre qué es lo que está sucediendo. Nosotros estamos en contacto permanentemente con la Federación Argentina de Empleados de Comercio, porque entendemos que a nivel país la negociación sobre todas estas cuestiones va a ser a través de Federación”, cerró Ligorria.