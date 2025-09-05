Pronóstico para el fin de semana en Mendoza: en qué zonas seguirán las temperaturas bajo cero

Desde Contingencias Climáticas dieron detalles sobre las condiciones meteorológicas para los próximos días en Mendoza.

El tiempo mejora en la provincia, aunque hay zonas en las que continúan las heladas.

El tiempo comienza a mejorar en Mendoza, que ya palpita la llegada de la primavera, aunque hay zonas de la provincia en los que continúan las heladas y las temperaturas bajo cero. Más allá de eso, en general será un fin de semana agradable, con máximas cercanas a los 20ºC.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Para este sábado se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Estará poco nuboso en cordillera y se anuncian heladas parciales, con mínimas bajo cero en Junín, Perdriel, Los Campamentos, Medrano, Santa Rosa, Tunuyán, Vista Flores, Agua Amarga, El Cepillo, Casas Viejas, San Rafael y Alvear.

La máxima en tanto rondará los 17ºC. Mientras que para el domingo se anticipa nubosidad variable, con ascenso de la temperatura y nevadas en cordillera. La temperatura oscilará entre los 4ºC y los 18ºC.