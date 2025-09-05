Pronóstico para el fin de semana en Mendoza: en qué zonas seguirán las temperaturas bajo cero
Desde Contingencias Climáticas dieron detalles sobre las condiciones meteorológicas para los próximos días en Mendoza.
El tiempo comienza a mejorar en Mendoza, que ya palpita la llegada de la primavera, aunque hay zonas de la provincia en los que continúan las heladas y las temperaturas bajo cero. Más allá de eso, en general será un fin de semana agradable, con máximas cercanas a los 20ºC.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Para este sábado se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Estará poco nuboso en cordillera y se anuncian heladas parciales, con mínimas bajo cero en Junín, Perdriel, Los Campamentos, Medrano, Santa Rosa, Tunuyán, Vista Flores, Agua Amarga, El Cepillo, Casas Viejas, San Rafael y Alvear.
La máxima en tanto rondará los 17ºC. Mientras que para el domingo se anticipa nubosidad variable, con ascenso de la temperatura y nevadas en cordillera. La temperatura oscilará entre los 4ºC y los 18ºC.