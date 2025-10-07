El Banco Nación celebró que cada vez más pasajeros pagan el transporte público con QR

El sistema de transporte público argentino atraviesa una transformación histórica: casi un millón de personas por día ya abonan sus viajes utilizando tarjetas bancarias, débito, crédito o códigos QR , una señal clara del avance hacia una movilidad más digital e inclusiva. El Banco Nación celebró la estadística.

"Este cambio es resultado del trabajo articulado entre Nación Servicios, empresa tecnológica del Banco Nación, el Banco Central (BCRA), la Secretaría de Transporte y distintos socios estratégicos, que impulsan la apertura del sistema SUBE a nuevos medios de pago", remarcaron desde la entidad financiera.

Según se informó, ya se recambió el 75 % del equipamiento en los colectivos que permite operar con estas nuevas modalidades de cobro . Los dispositivos actualizados posibilitan que los pasajeros puedan pagar con tarjetas contactless, celulares con tecnología NFC o billeteras digitales, además de la tradicional tarjeta SUBE.

Desde Nación Servicios destacaron que se trata de “un proceso complejo y de largo plazo, pero que avanza con gran velocidad”. Además, subrayaron que el objetivo central es ofrecer al usuario libertad de elección: “La verdadera transformación ocurre cuando cada persona puede decidir cómo quiere pagar su viaje”, expresaron.

Si bien la tarjeta SUBE continúa siendo el medio de pago más utilizado por los pasajeros, el pago con QR se ha posicionado como la modalidad más demandada en los colectivos.

El Banco Nación ofrece descuentos y promociones para abonar el pasaje del colectivo.

La incorporación de distintas herramientas digitales marca un antes y un después en la movilidad urbana argentina, ya que amplía las opciones de acceso, mejora la seguridad de las transacciones y contribuye a la inclusión financiera de miles de usuarios.

Este avance posiciona a Nación Servicios y al Banco Nación como referentes en el desarrollo tecnológico del transporte urbano y proyecta a la Argentina como líder regional en interoperabilidad de pagos.

En paralelo, se realizan pruebas piloto permanentes para evaluar nuevas tecnologías y ampliar el ecosistema de movilidad, con el objetivo de continuar conectando personas, transporte y pagos de manera más ágil e inteligente.