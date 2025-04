Vapear: mitos, verdades y riesgos de la nueva tendencia entre los adolescentes

Vapear es inhalar un aerosol (vapor) creado por un cigarrillo electrónico. Estos dispositivos funcionan a batería y calientan un líquido que suele contener nicotina y diferentes sustancias químicas que pueden resultar peligrosas para la salud. Así como hace varias décadas fumar era una "aventura" adolescente, vapear comenzó a ser una tendencia entre los jóvenes de Mendoza en la actualidad. Y comenzó a repercutir en distintos ámbitos. “Llegué al vape porque algunos de mis amigos lo empezaron a comprar, se compraban uno entre dos, ponele, y lo fumaban, lo compartían. Entonces me empezó a llamar mucho la atención porque no dejaba olor y, aparte, lo probé y tenía sabor rico; no era como un cigarrillo”, contó Valen de 17 años a MDZ.

La joven estudiante recordó que probó por primera vez el vapeador a finales del 2023 y que a principios del 2024 pudo comprar su primer dispositivo. Desde entonces, vapear es un hábito frecuente en su entorno. “En mi grupo lo usamos la mayoría. De cinco, tres de mis amigos lo tienen”, señaló.

Esta semana, por ejemplo, desde el Instituto Superior de Enseñanza Privada (ISEP) alertaron a las familias de sus estudiantes sobre el incremento en el uso de los vapers, remarcando la necesidad de abordar en conjunto la problemática vinculada a esta conducta.

Leyenda

Modas y tendencias

Valen aseguró que fuma “cada tanto”. “Por ahí, cuando tengo un poco de plata, me compro uno y me doy un gustito entre las comidas; pero ponele que cada dos meses me compro uno, depende la plata que tenga. Si estoy muy ajustada, no me lo compro”, afirmó. Con respecto a la diferencia con el consumo de cigarrillos convencionales, la joven de 17 años señaló: “El gusto del cigarrillo no me termina de cerrar. Yo recién ahora estoy probando el cigarrillo y no me gusta porque es muy fuerte, porque me deja olor en la ropa, no me gusta el sabor. Lo bueno que tiene el vape es eso: que tiene el sabor que vos elijas. Me puedo comprar uno de kiwi o me puedo comprar uno de mango. Al vape lo fumo dentro de mi pieza y no queda olor”, agregó.

El testimonio de Valen funciona como punto de partida para reflexionar sobre porqué los adolescentes eligen vapear, un comportamiento que se ha convertido en una tendencia entre los jóvenes. Esta preocupación fue compartida en la semana por las autoridades del Instituto Superior de Enseñanza Privada (ISEP), que enviaron un comunicado a los padres alertando sobre el creciente uso de los vapers entre los estudiantes.

El comunicado del ISEP

“Hemos observado que cada vez son más los alumnos/as que consumen cigarrillos electrónicos o vaper. Esta acción no puede ser permitida en una institución escolar y consideramos que hay que abordarla desde diferentes lugares”, alertaron desde la institución a través de una nota en la que invitaron a los padres a sostener un diálogo reflexivo con sus hijos.

En este comunicado, las autoridades explicaron que si bien los vapers no contienen tabaco, “pueden incluir nicotina, una sustancia altamente adictiva, además de otros químicos o metales pesados que dañan los pulmones”. Frente a esta situación, desde la institución informaron que están organizando charlas y talleres enfocados en los consumos problemáticos. Sin embargo, consideraron que es fundamental llevar adelante un abordaje conjunto entre la escuela y las familias. “Creemos que esta problemática debe ser abordada de manera integral debido a que los riesgos de esta conducta son altísimos para todas las personas, pero en especial, para adolescentes”, advirtieron.

“Según lo previsto en las “Normas de Convivencia 2025” en el apartado F- “Hábitos de Higiene y Cuidado de la Salud” el ingreso y/o consumo de cigarrillos electrónicos será considerado falta GRAVE o EXTREMADAMENTE GRAVE. Además, la participación grupal en este acto puede ser tenido en cuenta como agravante de la situación”, anunciaron.

Qué son los vapers: las advertencias de los profesionales

Los vapers son cigarrillos electrónicos (CE) que producen un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Están compuestos por una batería, un atomizador y un cartucho que contiene un líquido con saborizantes que pueden concentrar altos niveles de nicotina.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud, estos sistemas electrónicos fueron introducidos en los mercados en 2006 como una alternativa para fumar en reemplazo de los cigarrillos comunes. Actualmente existen innumerables modelos de vapeadores y de líquidos para cargarlos con diferentes sabores y concentraciones de nicotina. El líquido se presenta en un cartucho o tanque recargable, aunque cada vez son más populares los cigarrillos electrónicos descartables debido a su menor costo. “Ningún saborizante ha sido avalado para ser inhalado”, informa el Gobierno a través de su página web oficial.

Diana Calderón es doctora en salud comunitaria y se desempeña como profesional en el Departamento Médico Social Universitario (DAMSU) de la Universidad Nacional de Cuyo. En este espacio, junto a un equipo interdisciplinario, lleva adelante un taller para encontrar estrategias que permitan dejar el cigarrillo.

En relación a esta nueva moda adoptada entre los adolescentes, la especialista advirtió que uno de los principales riesgos radica en que los CE pueden contener nicotina, un alcaloide que tiene un alto potencial adictivo. Como dato revelador, comentó que este año, por primera vez, asistió a los talleres del DAMSU una persona de 42 años adicta al vapeo. Asimismo, señaló que existen estudios que muestran que los jóvenes que consumen los vapers tienen casi tres veces más probabilidades de fumar cigarrillos comunes posteriormente.

Otra cuestión que destacó la doctora es que, como se produce un vapor, muchos adolescentes asumen que se trata de una práctica inofensiva. En esa línea, advirtió también sobre la persistencia del mito que presenta a los cigarrillos electrónicos como una herramienta útil para dejar de fumar. Por el contrario, Calderón remarcó que el uso de los dispositivos de vepeo suelen perpetuar la adicción a la nicotina y que sus componentes representan un grave peligro para la salud pulmonar.

“Tienen un montón de productos químicos y metales pesados, más cantidad que los cigarrillos comunes”, expresó la profesional y señaló que, aunque aún no se han desarrollado estudios científicos a largo plazo, los datos relevados por la Organización Mundial de la Salud indican que son perjudiciales.

De ahí que desde el Ministerio de Salud detallan los diferentes daños que pueden generar los cigarrillos electrónicos: alteraciones respiratorias, incremento de la presión arterial sistólica, daños al sistema inmunológico y en la piel, dolor abdominal, lesiones y enfermedades en boca (estomatitis nicotínica, la lengua vellosa y queilitis angular), entre otras.

La comercialización y venta de vapers en Argentina

Mediante la disposición 3226/2011 de ANMAT, en nuestro país está prohibida la importación, distribución, comercialización y publicidad de los cigarrillos electrónicos y de cualquier dispositivo de vapeo. Sin embargo, los adolescentes acceden fácilmente a los vaper a través de la venta en las redes sociales, entre otras plataformas.

En consecuencia, el comercio es ilegal. “Esto aumenta el riego. No hay control y no se sabe exactamente qué contienen las cargas”, señaló la doctora Diana Calderón.