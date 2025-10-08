El tren Mitre suspende el ramal Tigre y limita otros servicios por obras durante el fin de semana

Desde el viernes 10 al lunes 13 de octubre, el ramal Tigre estará interrumpido y los servicios a J. L. Suárez y Bartolomé Mitre operarán de forma reducida por renovaciones.

A partir del viernes y hasta el lunes inclusive, algunos ramales del tren mitre estarán interrumpidos y otros funcionarán con servicio limitado.

Trenes Argentinos anunció una nueva interrupción en la Línea de tren Mitre, que afectará al ramal Tigre y reducirá los recorridos de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre. Las obras forman parte del plan de renovación dentro de la Emergencia Ferroviaria nacional del Gobierno Nacional.

Durante esos días, el ramal Tigre permanecerá totalmente fuera de servicio debido a las tareas de reconstrucción en el cuadro de vías de la estación Núñez. En ese punto se realizará el desarme y montaje de la nueva vía, junto con la reconexión del sistema de señalamiento. La medida busca mejorar las condiciones de seguridad operativa y reducir las fallas que hoy provocan demoras en el servicio.

Servicios limitados y alcance de las obras Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán únicamente entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro. Desde Trenes Argentinos se informó que la normalización de todos los servicios está prevista para el martes 14 de octubre. Además, habrá trabajos en la zona de la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel España. Allí se renovarán las vías, se instalará un nuevo tercer riel, clave para el sistema eléctrico, y se integrará el nuevo esquema de señalamiento.

I4GX6567MNHFXO2ADGVQRIE7EU Los ramale que se verán afectados por estas obras de renovación. Foto: Trenes Argentinos Renovación estructural y modernización tecnológica Las tareas se enmarcan en el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, impulsado por el Gobierno Nacional, que contempla una renovación integral de la infraestructura del Mitre. Desde el inicio de los trabajos ya se completaron más de 15 kilómetros de renovación de vías, parte de un proyecto que busca revertir décadas de deterioro.

Además, se instalará fibra óptica y se modernizará el sistema de señalización entre las estaciones 3 de Febrero y Colegiales, extendiéndose hasta el acceso a la terminal de Retiro. Estas mejoras permitirán optimizar la comunicación interna y aumentar la frecuencia de los trenes.