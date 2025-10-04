Por obras de modernización en el Subte, cierra temporalmente la estación Río de Janeiro

La estación de la Línea A del subte permanecerá cerrada tres meses a partir del 6 de octubre por renovaciones que incluyen pisos, iluminación y accesibilidad.

La estación Río de Janeiro de la Línea A del Subte de Buenos Aires cerrará temporalmente desde el lunes 6 de octubre.

La estación Río de Janeiro de la Línea A del Subte de Buenos Aires cerrará temporalmente desde el lunes 6 de octubre, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). El cierre se extenderá por aproximadamente tres meses.

Esta intervención se suma a las remodelaciones que ya se realizan en las estaciones Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), y Plaza Italia y Agüero (Línea D), que permanecen fuera de servicio mientras se completan los trabajos.

Las obras en la Línea A del subte La estación Río de Janeiro, ubicada en el límite entre Caballito y Almagro, recibirá tareas de impermeabilización, recambio total de pisos y pintura. También se instalarán nuevas luces LED, se actualizará la señalética y se incorporará señalización braille en pasamanos y pórticos para mejorar la accesibilidad.

Además, se sumará nuevo mobiliario en los andenes, incluyendo bancos, cestos y apoyos isquiáticos, buscando garantizar un entorno más cómodo, seguro y funcional para los pasajeros. Las obras abarcarán accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de facilitar la circulación y ofrecer un espacio más luminoso y moderno.

El plan de mejoras de SBASE ya incluye la puesta en valor de once estaciones de Subte y trece paradores del Premetro, mientras que el cronograma continuará próximamente en Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D).