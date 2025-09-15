Cierre de una estación de la Línea B del Subte por obras: cuánto tiempo estará inactiva y qué mejoras se harán

Desde este lunes, la estación Uruguay de la Línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires permanecerá cerrada durante tres meses.

A partir de este lunes, los usuarios de la Línea B del Subte deberán tener en cuenta que la estación Uruguay quedará momentáneamente clausurada. Según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase), el cierre tendrá una duración estimada de tres meses, durante los cuales se llevarán a cabo tareas de renovación integral contempladas dentro del Plan de Renovación de Estaciones.

Obras en las estaciones de Subte La medida se suma a otros cierres ya vigentes por obras en la red: Carlos Gardel, también en la Línea B, y Plaza Italia y Agüero, en la Línea D.

De acuerdo con Sbase, el objetivo de las obras es modernizar la infraestructura, mejorar la accesibilidad y optimizar la experiencia de los pasajeros. Entre las tareas previstas se incluyen: Pintura y reemplazo de pisos; aplicaciones anticorrosivas en estructuras; instalación de luminarias LED; actualización de la cartelería y señalización en braille; incorporación de nuevo mobiliario en andenes; renovación de accesos, escaleras, vestíbulos y andenes; trabajos de impermeabilización con materiales innovadores.

Subte B estación Uruguay Archivo

El programa ya intervino en 11 estaciones de la red de Subte. Entre ellas se encuentran: Castro Barros, Lima y Acoyte en la Línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E.