Cerrará una estación de la línea B de subte este lunes por obras: cuál es y cuándo reabrirá

Las obras forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones. Se mejorará la infraestructura, la accesibilidad y la circulación de los andenes.

A partir del próximo lunes 15 de septiembre, la estación Uruguay de la Línea B del Subte permanecerá cerrada por aproximadamente tres meses. Estas obras forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que ya se está llevando a cabo en otras estaciones.

Este mismo plan de renovaciones, que ya se implementó en once estaciones de la Ciudad de Buenos Aires, se está ejecutando también en algunas estaciones de la Línea D, como Plaza Italia y Agüero, y en Carlos Gardel, también de la Línea B.

Según informaron, las obras en la estación comprenden trabajos tanto en la infraestructura como en la circulación y en la accesibilidad a la estación y sus andenes.

En qué consisten las obras El amplio plan de trabajos incluye revestimientos, pintura, cambio de pisos, instalación de luminaria moderna, actualización de la señalética, incorporación de señalización en braille en pasamanos y pórticos, entre otras refacciones.