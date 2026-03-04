Rechazan el pedido de probation de un contador acusado de lavar millones en contratos para limpiar grafitis

El juez Sebastián Casanello anuló el dictamen de la fiscalía que apoyaba la suspensión del juicio solicitada por José María Cambón y ordenó que la causa donde está procesado con otras 7 personas siga su curso hacia el debate oral.

El magistrado federal Sebastián Casanello cerró las puertas para que el contador José María Cambón pudiera evitar ser juzgado en el marco de la causa de la denominada “banda de los grafitis”, organización dedicada a la creación de empresas fantasmas manejadas por testaferros, quienes lograban millonarios contratos para la limpieza de estas pintadas en escuelas y vagones del subte. El dinero generado por dichos contratos era blanqueado a través de una sociedad de bolsa.

Cambón fue procesado y embargado por más de 18 mil millones de pesos en febrero del año pasado como coautor del delito de lavado de activos. Según consta en el expediente, el contador puso sus conocimientos al servicio de un esquema para reciclar aproximadamente 28 millones de pesos provenientes de presunta evasión impositiva y corrupción pública.

Para factibilizar lo anterior, se crearon dos sociedades pantalla, armando así una estructura financiera diseñada para alejar el dinero de su origen ilícito y hacerlo reaparecer con apariencia legal. Como contador y apoderado de las firmas, Cambón asesoró a los beneficiarios finales, prestó su propio domicilio para que las firmas tuvieran un domicilio fiscal real, elaboró y presentó declaraciones juradas ante la AFIP que no reflejaban la realidad de los negocios, y llegó incluso a manejar la clave fiscal de una de las sociedades. Según la resolución judicial, se lo consideró "junto con otros profesionales, como la figura central del acontecer delictivo".

Su defensa buscó evitar que fuera enjuiciado solicitando la suspensión de juicio a prueba mediante el ofrecimiento de 5 millones de pesos y de ocho horas mensuales de tareas comunitarias en una parroquia o en una escuela especial en Pilar; la propuesta reparatoria contó con el aval de la fiscalía.

Sin embargo, Casanello rechazó el ofrecimiento y además declaró nulo el dictamen del fiscal al señalar que su postura era arbitraria y contradictoria con las instrucciones internas de la Procuración General de la Nación, que remarcó que ante el pedido de un beneficio cuando “existe riesgo de debilitar la acusación en casos donde otros imputados sí irán a juicio oral”, la fiscalía debe oponerse.