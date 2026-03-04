Tras su salida, Mariano Cúneo Libarona negó internas y respaldó a Mahiques y a Viola

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , explicó los motivos de su salida del Gobierno y aseguró que su decisión de dejar el cargo estuvo vinculada principalmente a razones personales. Según relató, desde hacía tiempo evaluaba la posibilidad de dar un paso al costado para recuperar espacios de su vida cotidiana y dedicarse más a su familia.

“Con muchas ganas de recuperar mi vida, de viajar, de poder estar con mis amigos, mis nietos y mi familia. Recuperar un poco el tiempo, porque la vida es tiempo”, sostuvo al referirse a los motivos que lo llevaron a abandonar la conducción de la cartera. En ese sentido, remarcó que los más de dos años y medio al frente del ministerio pasaron “rapidísimo” y que sentía que había llegado el momento de cerrar su etapa en la función pública.

El ahora exfuncionario también reveló que ya había intentado renunciar anteriormente , incluso antes de las elecciones generales de octubre pasado. En ese momento, contó que le planteó su decisión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en medio de las versiones sobre una eventual renovación del gabinete.

“Cuando se hablaba de cambios en el gabinete yo pensaba que tenía que dar un paso al costado. Estaba cansado y tenía reclamos familiares”, explicó. Sin embargo, según relató, la hermana del Presidente le pidió que continuara en el cargo y le sugirió que tomara algunos compromisos personales pendientes, como un viaje y un curso al que había sido invitado en Alemania.

Poco después, el propio Javier Milei intervino para convencerlo de que siguiera al frente del ministerio. “Javier convence hasta una pared”, contó Cúneo Libarona al recordar la conversación con el mandatario. Según relató, el Presidente le pidió que permaneciera en el puesto porque manejaba “temas delicados” y le expresó su plena confianza en su gestión.

Tras aquel diálogo, el exministro accedió a continuar durante un tiempo más. “Aproveché todo este período para tratar de poner el mayor orden posible en el ministerio. Pero creo que ya había llegado mi tiempo”, afirmó.

Cúneo Libarona también se refirió a la reunión que mantuvo con Milei para formalizar su salida del gabinete. Sobre el Presidente, expresó un fuerte reconocimiento personal: “Yo lo quiero mucho. No admiro a muchas personas y a Javier lo admiro. Fue una charla de dos viejos amigos”.

Quiénes reemplazarán a Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

En relación con su reemplazo en el Ministerio de Justicia, destacó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular de la cartera y de Santiago Viola como secretario de Justicia, en reemplazo de Sebastián Amerio. “Tienen que seguir el camino y empujar. Se van a encontrar algo ordenado. Les dejé un informe muy detallado sobre las prioridades”, señaló.

Consultado sobre supuestas tensiones internas dentro del Gobierno entre sectores cercanos a Santiago Caputo y Karina Milei, el exministro relativizó la existencia de una disputa. “Por mi forma de ser tengo cordialidad con todos. Quiero mucho a Santiago y le tengo estima a Karina. Leo esas cosas en los diarios, pero yo nunca vi un enfrentamiento”, afirmó.

Qué dijo Cúneo Libarona sobre Mahiques y Santiago Viola

Por último, valoró el perfil de los funcionarios que lo sucederán. Sobre Mahiques señaló que es alguien que “conoce la Justicia”, mientras que describió a Viola como un dirigente con amplio recorrido en el ámbito judicial. “Viola es más pensante, menos vistoso, pero sabe mucho de tribunales. Tiene 30 años recorriendo los pasillos”, concluyó, y aseguró que ambos conformarán “un buen equipo” para continuar la gestión.