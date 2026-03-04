Cómo fue el momento en que Mariano Cúneo Libarona le presentó su renuncia a Javier Milei

En un encuentro marcado por la "cordialidad" y el "afecto", Mariano Cúneo Libarona le presentó este miércoles su renuncia a Javier Milei como ministro de Justicia de la Nación . Detrás de la decisión, el veterano abogado penalista explicó su necesidad de recuperar sus tiempos y volver a dedicarse a su familia y a la actividad privada. Además, elogió a su sucesor, Juan Bautista Mahiques , y adelantó que continuará colaborando con el Gobierno.

"Hoy estamos contentos los dos. Tengo una enorme cordialidad y afecto con el presidente. Fue una reunión muy amena, nos reíamos de historias que hemos vivido a lo largo de estos dos años y medio. Muy cordial", reveló el ahora exministro de Justicia tras abandonar la Quinta de Olivos .

Allí, durante los cuarenta minutos que duró la reunión, Cúneo Libarona volvió a explicarle a Milei los motivos de su renuncia que ya le había adelantado luego de las elecciones legislativas de octubre en un primer intento de dar el paso al costado.

" Los motivos son mi vida. Necesito atender a mi familia, estar encima, y fueron dos años y medio de sacrificios ", remarcó el penalista. Y agregó: "Yo creía que mi tiempo estaba, tengo que hacer mis cosas. Necesito oxigenarme, reconstruirme mentalmente . Tuve limitaciones, no poder ir a la cancha a ver partidos, no veo a mi nieto, no voy al dentista, adelgacé 14 kilos".

En ese marco, el saliente funcionario destacó los logros de su gestión, entre los cuales mencionó la implementación del nuevo sistema procesal penal federal acusatorio en 17 provincias; la aprobación de las leyes de juicio en ausencia, el nuevo régimen penal juvenil y el juicio por jurados.

Además, recordó la aprobación del examen del GAFI; la reducción del Ministerio y la eliminación de organismos "inoperantes" como el INADI y el Ministerio de la Mujer; y subrayó la elaboración del proyecto de Código Penal que será discutido en las sesiones ordinarias del Congreso. "Ya está el camino sembrado", remarcó.

De todas maneras, Cúneo Libarona afirmó que continuará colaborando con el Gobierno desde otro lugar a pedido expreso del presidente. "Javier no quería que me vaya, hasta el día de hoy, pero yo creo que ya cumplí el esfuerzo y los voy a seguir apoyando. Me encargaron un montón de tareas y los voy a ayudar siempre. Les tengo muchísima admiración y cariño", manifestó el exministro en diálogo con Radio Mitre.

La elección de su sucesor y las prioridades hacia adelante

En ese marco, Cúneo Libarona elogió la elección de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y le adelantó su completo acompañamiento. "Lo conozco hace muchos años. Le tengo afecto y lo voy a apoyar en todo. A mí me gusta mucho. Tiene experiencia, apoyo judicial, es inteligente. Me encanta", sintetizó.

En ese sentido, el ahora exfuncionario también confirmó que el secretario de Justicia -el número dos del ministerio- será Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y allegado a Mahiques. "Está trabajando de antes de las elecciones. Era el apoderado del partido, hizo un enorme trabajo. Conoce muy bien tribunales, suma mucho", consideró.

En ese contexto, si bien aseguró tener "mucho cariño y agradecimiento" hacia el asesor Santiago Caputo, evitó hacer mención al estado de la interna del Gobierno luego del ascenso del karinismo en el Ministerio de Justicia. "No me meto. Eso es de Casa Rosada", respondió.

Por último, en línea con la promesa de ayudar a su sucesor, Cúneo Libarona anticipó que el jueves se reunirá con Mahiques y Viola para trabajar en los nombramientos de los jueces de primera y de segunda instancia que continúan vacantes. "Si contás a fiscales y defensores, llegás a 300 (vacantes). Es como jugar un partido de fútbol con 7, te cansás", manifestó el exministro.

Por otro lado, la discusión por la Corte Suprema no es una prioridad para el Gobierno, que prefiere abocarse a las urgencias. "La Corte aguanta, tenemos 3 jueces magníficos que hacen muy bien su trabajo", acotó Cúneo Libarona.

La carta de renuncia de Cúneo Libarona

Al Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Javier Milei.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Justicia de la Nación Argentina para el que fui oportunamente honrado por Usted en el inicio de su presidencia.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada y la libertad y apoyo que me brindó para llevar a cabo mi trabajo. De la misma manera, formulo un profundo agradecimiento al Jefe de Gabinete, a los Ministros, asesores y colaboradores, sobre quienes mantengo una profunda estima.

Quiero destacar que lo acompaño plenamente a Usted Sr. Presidente y a todos sus colaboradores. En el transcurso de este tiempo, he llegado a admirarlo por su vocación, conocimiento, esfuerzo, honestidad y sus firmes convicciones para modificar la situación caótica que atravesaba el país y cambiarlo para beneficio de todos los argentinos.

Pero ha llegado mi tiempo, al que me había comprometido y he logrado, en este prolongado lapso de más de dos años, alcanzar la mayoría de los objetivos que me había propuesto en mi labor, entre otros: el respeto al Poder Judicial y los fiscales (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procuración General de la Nación, y Cámaras de todo el país).

La implementación del nuevo sistema procesal penal federal acusatorio, que llevaba más de diez años demorado, que ya rige en más de la mitad del país (17 provincias). Queda el camino trazado para concluirlo. Nuestra actuación quedará en la historia.

La presentación ante el Congreso de la Nación Argentina de los siguientes proyectos de leyes: juicio en ausencia (que ya es ley y permitirá el juzgamiento del caso AMIA), el nuevo régimen penal juvenil, el juicio por jurados, entre otros que he presentado (oralidad civil y comercial y Ley General de Sociedades, etc).

También logramos la aprobación del examen del GAFI (celebrado en el mes de septiembre del 2024 en París), evitando entrar a la Argentina en la lista de países que no cumplen la normativa internacional. Hemos ordenado las funciones del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina creando una estructura idónea; reduciendo su personal innecesario en más de un cuarenta por ciento (40%); se han suprimido organismos inoperantes como el INADI, el Ministerio de la Mujer, entre otros, absorbiendo sus funciones; y se han dado pasos significativos en la reestructuración de los Registros del Automotor, con lo cual generamos un ahorro sustancial en beneficio de todos los argentinos.

Formé una comisión de juristas que elaboraron un proyecto de Código Penal que luego fue revisado por una segunda y nueva comisión redactora –la que integré y dirigí durante un año y medio de trabajo–, para, finalmente, presentarle a Usted Sr. Presidente el proyecto final que hizo público con suma claridad junto con la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y se encuentra en estudio. Asimismo, se actualizaron, en su momento, los listados de jueces, fiscales y defensores para cubrir las vacantes y sólo resta el estudio final para remitirlos al Congreso de la Nación Argentina. Actué con firme convicción en la modernización del sistema de justicia dotando a los operadores judiciales de herramientas legales claras y eficaces.

He resaltado sólo algunas de las tareas realizadas, pero quiero destacar que el camino que he trazado en los distintos ámbitos de actuación, será la base para que, de aquí en más, se concluya con el gran cambio que necesita la Justicia argentina. En definitiva, he honrado y servido a la patria y cumplido los mandatos del Sr. Presidente como me lo propuse al aceptar el cargo conferido el 10 de diciembre de 2023.

Desde ya quedo a su disposición y la de todos para colaborar en la enorme y “fabulosa” tarea que se lleva a cabo y continuar esta transformación para beneficio del país y de todos los argentinos. Siempre apoyaré y acompañaré desde donde me encuentre al Sr. Presidente y a sus planes e ideas y al magnífico equipo que lo asiste, para quienes sólo tengo palabras de agradecimiento y admiración.

Con mi más distinguida consideración y respeto.

Sin otro particular saluda atte.

Mariano Cúneo Libarona.