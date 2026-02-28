Se acerca la renuncia de Cuneo Libarona y Javier Milei elegirá su sucesor tras su discurso en el Congreso

Es inminente la salida del ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona . El abogado penalista ya había decidido su renuncia luego de las elecciones de octubre. De hecho, hizo el anuncio oficial y en medios de comunicación. Sin embargo, hubo un pedido de ambos Milei para que continúe en el cargo “al menos hasta marzo”.

El funcionario aceptó, pero se tomó todo enero de licencia con motivo de razones de salud y por un viaje a Alemania, con fines académicos.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, había expresado.

Con el discurso del presidente previsto para este domingo, su dimisión es un hecho. Si fuera por el propio profesor de Derecho, su alejamiento se concretaría este mismo lunes. No obstante, todavía no hay un sucesor claro, en medio de una puja constante entre las facciones del Ejecutivo sobre ese puesto.

Por este motivo, su salida puede darse en el transcurso de los próximos días por lo que será uno de los principales temas de ocupación para el mandatario luego de la apertura de sesiones ordinarias.

El expanelista de TV, de 65 años, busca priorizar su salud y su familia, además de regresar a la actividad profesional y universitaria.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio. UIA

No hay unidad de criterio dentro del Gobierno para el reemplazo. En el marco de la pulseada permanente entre la hermana del presidente y el asesor Santiago Caputo, el líder libertario aún no pudo definir quién será el sucesor. Si bien hubo casi una decena de nombres para reemplazarlo, Milei prefirió evitar un nuevo conflicto interno dentro de las facciones que dividen en dos la Casa Rosada y esperar un mejor momento para esa decisión y ese momento llegó.

El candidato natural es Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, quien responde directamente al consultor y, en la práctica, cumple el rol del verdadero ministro.

Pese a su poder, el propio funcionario no tiene como objetivo subir ese peldaño y se siente cómodo en su tarea. A su vez, Karina Milei busca no empoderar más a Santiago Caputo por lo que piensa en otras alternativas.

Uno de los principales nombres es el del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien está en uso de licencia por su cargo como legislador bonaerense por LLA.

El exjuez cuenta con el aval de Caputo y estuvo yendo varias veces a la Casa Rosada en busca del apoyo del karinismo, con recientes reuniones con Martín Menem, quien responde a la secretaria general de la Presidencia.

La lista sigue. Desde el procurador porteño Juan Bautista Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, quien se apartó de una de las causas contra la AFA por haber ido supuestamente a la mansión que le atribuyen a Claudio Tapia. También está en el radar Santiago Viola, apoderado legal de La Libertad Avanza y mano derecha de Karina. Después hay más versiones del mundillo libertario que dan cuenta desde la jueza Sandra Arroyo Salgado o el fiscal Diego Luciani.