Guillermo Montenegro volvió a Casa Rosada y crece con fuerza su posible desembarco en el gabinete

Una vez que el Gobierno supere el tratamiento de las sesiones extraordinarias del Congreso , se prevén más cambios en el Gabinete. Uno de los reemplazos que se desprende más nítido en el corto plazo es en el Ministerio de Justicia.

Tal como adelantó MDZ , Mariano Cuneo Libarona afronta problemas de salud y tuvo un mes de licencia, que lo utilizó viajando a Alemania por motivos personales.

El ministro, de 64 años, había anunciado en octubre su salida del Ejecutivo, en el marco del recambio del Gabinete tras las elecciones legislativas. “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, había expresado.

Sin embargo, su dimisión no se concretó por pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien le pidió que siga en su puesto hasta marzo, al menos.

Esa particular situación se debió a la falta de consenso interno sobre quién es el mejor candidato para sucederlo. En el marco de la pulseada permanente entre la hermana del presidente y el asesor Santiago Caputo , el jefe de Estado aún no se inclinó por ninguna de las opciones que le pusieron en la mesa de su despacho.

En el día a día, quien lleva al frente las principales gestiones al frente de la cartera es Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, quien responde directamente al consultor. Si bien puede interpretarse que podría ser el candidato natural para reemplazar al abogado penalista, el funcionario no pretende subir ese perfil y además no tiene el respaldo total de "El Jefe".

Mariano Cuneo Libarona puede dejar pronto de ser el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona puede dejar pronto de ser el ministro de Justicia NA

“El presidente no le pidió la renuncia Mariano, él verá cómo continuar. Sabemos que tiene algunos temas de salud, incluso personales, pero él quiere seguir y él qué decide es el presidente”, afirmó a MDZ un miembro de la mesa chica.

Guillermo Montenegro, el candidato a la vista

A pocos días que se cumpla el periodo mínimo que le solicitó la secretaria general de la Presidencia a Cuneo Libarona para que siga al frente del Ministerio, reapareció esta semana en Casa Rosada el legislador Guillermo Montenegro.

El intendente de Mar del Plata, de licencia por su cargo legislativo en la Provincia de Buenos Aires, se reunió con el principal asesor de Milei, quien es uno de los principales promotores para que arribe al Gabinete.

Sin embargo, el exjuez también se movió por toda la atmósfera libertaria y mantuvo reuniones con Martín Menem y otros karinistas, con la intención de lograr el visto bueno de las dos principales facciones de LLA.

"El presidente tiene que definir qué sucederá en Justicia. Pero claro está que Guillermo sería un excelente ministro. Tiene una gran experiencia que a cualquier Gobierno le interesaría tenerlo", sostuvo un colaborador, de estrecha confianza de Milei.

Montenegro, quien llegó a ser jefe comunal de la mano del PRO y por su fuerte vínculo con Mauricio Macri, fue candidato a legislador bonaerense por La Libertad Avanza, en el marco del arribo de distintos referentes amarillos al partido violeta durante el año pasado.