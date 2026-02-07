El Gobierno nacional evalúa estirar las extraordinarias y acelerar el tratamiento de la reforma laboral

A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias , el Gobierno nacional debate puertas adentro una posible modificación del cronograma parlamentario con el objetivo de llegar a tiempo a la aprobación de la reforma laboral antes de la apertura de las sesiones ordinarias, prevista como cada año para el 1 de marzo.

Según trascendió desde la mesa política oficialista, la alternativa en estudio es extender un día el período de extraordinarias, llevando su cierre del 27 al 28 de febrero. La opción tomó fuerza ante las dificultades para cumplir los plazos actuales, afectadas además por el fin de semana largo de Carnaval, que paralizará la actividad del Congreso durante dos jornadas.

En el mismo sentido, según precisó Infobae operadores cercanos al Gobierno señalan que la propuesta ya fue planteada y que se están “haciendo números” para evaluar si el oficialismo logra reunir los consensos necesarios.

El principal obstáculo está dado por los tiempos reglamentarios: el calendario legislativo impide emitir dictámenes dentro de los diez días previos al cierre de extraordinarias, lo que deja un margen muy acotado para avanzar con la iniciativa. A eso se suma el movimiento habitual de diputados y senadores hacia sus provincias durante el feriado, lo que complica la presencia plena en el Congreso.

Desde el bloque de La Libertad Avanza reconocen que el objetivo ideal sería obtener dictamen a mediados de febrero, aunque admiten que resulta difícil de concretar. El traslado formal del proyecto entre cámaras y los plazos administrativos terminan de estrechar la ventana disponible.

La posibilidad de una breve prórroga no es nueva: ya había sido considerada meses atrás, aunque en aquel momento no prosperó. Esta vez, aseguran cerca del Ejecutivo, el contexto es diferente, ya que se trataría apenas de un día adicional para cerrar un debate que lleva casi un año de discusiones técnicas.

Agenda parlamentaria y temas sensibles

Además de la reforma laboral, la agenda del oficialismo en extraordinarias se fue ampliando con otros temas sensibles, como la baja de la edad de imputabilidad, mientras que proyectos como la Ley de Glaciares quedaron momentáneamente postergados por falta de consenso.

La decisión final podría conocerse en los próximos días y, de concretarse, se oficializaría mediante un nuevo decreto presidencial que reformule el período de sesiones extraordinarias.