Maximiliano Ferraro endurece su postura por $Libra: "La realidad supera la ficción del Gobierno"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora del caso $ Libra , lanzó durísimas críticas contra el Gobierno nacional y el accionar judicial en la causa, al tiempo que confirmó que solicitaron el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano.

En diálogo con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) , Ferraro cuestionó y le respondió en primer lugar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien lo había cruzado por sus declaraciones : “Yo le sugeriría de todo corazón al doctor Mahiques que entienda que él es el ministro de Justicia del Gobierno Nacional y no el abogado defensor del presidente de la Nación”.

Ferraro insistió en que hubo múltiples irregularidades en torno al caso y habló de “imprudencias” dentro del propio Gobierno, tras las críticas de Mahíques, quien lo había calificado de "imprudente" al apuntar contra Milei: “Imprudencia fue haber habilitado más de 16 reuniones de Mauricio Novelli con el presidente en Olivos y Casa Rosada”, afirmó.

Maxi Ferraro El diputado Maximiliano Ferraro.

También apuntó a un posible uso de información privilegiada: “La imprudencia fue el manejo de información privilegiada que utilizaron o no, y el presidente para mí fue partícipe necesario”.

En ese sentido, aseguró que “36 vivos que manejaban información privilegiada se alzaron con más de un millón de dólares cada uno”. Además, mencionó una intensa comunicación interna el día clave del escándalo: “Hubo más de una treintena de llamados entre Novelli, Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel”.

Pedido de apartamiento del fiscal Taiano

Ferraro confirmó que la comisión resolvió avanzar contra el fiscal de la causa al sostener que “obstruyó en su momento el trabajo de la comisión investigadora”, al negarse a compartir información del expediente.

Fiscal Eduardo Taiano Fiscal Eduardo Taiano

También dijo que “no hay argumento alguno para que esta causa haya pasado por siete jueces federales y en un año no haya citado a un solo testigo”.

También reveló que parte de la evidencia permaneció sin movimiento durante meses, y que todo volvió a aparecer una vez que salieron las publicaciones en los medios de comunicación. De hecho, sostuvo que el fiscal "tenía dormido en su escritorio estas pruebas desde hace casi cuatro meses”.

El legislador detalló las medidas impulsadas tras el cierre de la comisión: pedir la interpelación del jefe de Gabinete, de la secretaria general de la Presidencia y enviar un pedido de informes al presidente.

“Cuando uno ve la catarata de pruebas irrefutables, la realidad supera ampliamente la ficción y la mentira que instalaron durante casi todo este año”, afirmó.

Ferraro también advirtió sobre la falta de colaboración del Ejecutivo: “Por primera vez en la historia de las comisiones investigadoras no vino un solo funcionario”.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de una nueva fase investigativa en el Congreso, aunque reconoció dificultades políticas: “Estamos evaluando una segunda etapa, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en Diputados”.