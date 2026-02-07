Reforma Laboral: Patricia Bullrich define cambios claves y busca el voto peronista

Patricia Bullrich quiere un fin de semana tranquilo antes de tratar la reforma laboral en el Senado, donde ya cuenta con los votos.

Ya con la fecha definida para la sesión, Patricia Bullrich afina la letra chica de la reforma laboral que el Senado tratará el próximo miércoles 11 de febrero. La jefa del bloque La Libertad Avanza busca votos en todos los bloques y, puertas adentro del Gobierno, ya dejó en claro que los artículos que no tengan respaldo suficiente serán eliminados antes de la votación.

Bullrich no irá a una votación con riesgo de derrota. En su despacho del primer piso del Palacio Legislativo —el mismo que hasta diciembre de 2025 ocupó Martín Lousteau— lleva un punteo detallado de los votos con los que contaría cada artículo del proyecto. En paralelo, ya tiene definidos los cambios que introducirá al dictamen firmado por la comisión de Legislación del Trabajo hace más de un mes.

Muchos de esos cambios ya se conocen en el Senado. La exministra los confirmó el martes durante la reunión que mantuvo con los aliados que acompañarán al Gobierno en la media sanción. Allí pidió a los senadores “total hermetismo” para “no entorpecer la estrategia del oficialismo”. Entre las principales modificaciones figuran la eliminación de los aportes obligatorios —incluidos en el proyecto original, pero no en el dictamen— y cambios en el capítulo que elimina los estatutos.

Bullrich tuvo que convencer a los más inflexibles del Gobierno, como los ministros de Economía Luis Caputo y de Modernización Federico Stuzenegger de que era necesario implementar algunos cambios para ir a una sesión con los votos asegurados. La ex ministra no quería que llegara el día de la sesión sin la certeza de que estaban los votos para su aprobación. Así fue ella la que se cargó al hombro con su colaboradora Josefina Tajes las modificaciones que se conocerán el miércoles en la sesión.

Patricia Bullrich sale a la caza del voto peronista Con una CGT debilitada, luego de que su gira por las provincias no tuviera el impacto esperado y de que no lograra articular un paro general para el día de la sesión, Bullrich buscará ahora captar el voto justicialista. En ese marco, fue a golpear las puertas de Carolina Moisés, jefa del bloque Convicción Federal, que agrupa al peronismo no kirchnerista en la Cámara alta y mantiene una buena relación con la titular del bloque libertario.