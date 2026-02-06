Reforma laboral: Ulpiano Suarez hizo de mediador entre empresarios y gremios
El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, hizo de mediador en una charla sobre la reforma laboral que incluyó a empresarios y sindicatos.
El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se sumó como orador a un conversatorio sobre el proyecto de reforma laboral que tuvo a representantes del sector empresarial y los sindicatos como protagonistas del encuentro.
La propuesta fue organizada por La Bancaria, y el objetivo fue "generar espacios de diálogo en torno a un tema clave para el futuro del empleo en el país".
“No es lo más importante si hablamos de reforma, modernización o actualización. Ya hemos tenido antecedentes con buenos títulos que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad y la situación no cambió”, consideró el jefe comunal.
Asimismo, aseguró que el foco debe apuntar a avanzar en soluciones reales. "De ninguna manera demonizo o responsabilizo a nuestra legislación laboral de los problemas que tienen los trabajadores o quienes hoy están en la informalidad”, lanzó.
La reforma laboral, en debate
Por otra parte, Suarez sostuvo que Argentina está "entre los países con mayores costos laborales no salariales de la región y eso desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo”.
“Una nueva ley laboral no va a ser la solución de la noche a la mañana, pero sí puede ser una herramienta si se da en un marco de orden macroeconómico, reforma tributaria y reglas claras”, manifestó.