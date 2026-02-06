Reforma laboral: Ulpiano Suarez hizo de mediador entre empresarios y gremios

El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, hizo de mediador en una charla sobre la reforma laboral que incluyó a empresarios y sindicatos.

El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se sumó como orador a un conversatorio sobre el proyecto de reforma laboral que tuvo a representantes del sector empresarial y los sindicatos como protagonistas del encuentro.

La propuesta fue organizada por La Bancaria, y el objetivo fue "generar espacios de diálogo en torno a un tema clave para el futuro del empleo en el país".

“No es lo más importante si hablamos de reforma, modernización o actualización. Ya hemos tenido antecedentes con buenos títulos que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad y la situación no cambió”, consideró el jefe comunal.

Asimismo, aseguró que el foco debe apuntar a avanzar en soluciones reales. "De ninguna manera demonizo o responsabilizo a nuestra legislación laboral de los problemas que tienen los trabajadores o quienes hoy están en la informalidad”, lanzó.

Por otra parte, Suarez sostuvo que Argentina está "entre los países con mayores costos laborales no salariales de la región y eso desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo".