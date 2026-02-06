Cuáles son los gobernadores e intendentes con mejor imagen en febrero 2026

La encuesta de febrero de CB Consultora ubicó al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , en el primer lugar del podio con mejor imagen . Le siguen el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y el de San Luis, Claudio Poggi.

El informe situó al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , en el quinto lugar y al de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en la 11° ubicación.

En cuanto a los intendentes , en primer lugar se sitúa Matías Stevanato de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza. En segundo lugar, se encuentra el jefe comunal de Posadas, Leonardo Stelatto.

Según el informe nacional correspondiente a febrero de 2026, los gobernadores mejor valorados del país fueron Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Claudio Poggi (San Luis), todos con niveles de aprobación superiores al 56%.

En ese contexto, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se ubicó en el puesto 11° del ranking federal con una imagen positiva cercana al 52,8%, integrando el grupo de mandatarios con valoración media dentro del país.

En el extremo opuesto del listado, los niveles más bajos de aprobación correspondieron a Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires), quienes cerraron la medición mensual.

El informe revela destacó que el mayor crecimiento de imagen es para el neuquino Rolando Figueroa, mientras que la caída más fuerte la registró Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego.

El ranking de los intendentes

En cuanto a intendentes, el ranking estuvo encabezado por Matías Stevanato (Maipú, Mendoza), Leonardo Stelatto (Posadas, Misiones) y Jorge Jofré (Formosa Capital), todos con valores de imagen positiva cercanos o superiores al 60%.

El intendente de Corrientes Capital, Claudio Polich, apareció en el puesto 10 del listado nacional, con una imagen positiva superior al 51%, ubicándose dentro del segmento medio-alto del ranking federal.

En Corrientes, Javier Milei logró un 53% de imagen positiva

En Corrientes, Milei registra una imagen positiva cercana al 53%, mientras que Kicillof aparece con valores considerablemente más bajos, lo que refleja una diferencia marcada en la valoración pública dentro del distrito.