Diego Santilli habló tras la reunión con los gobernadores aliados en medios de los incendios

Diego Santilli habló con la prensa luego de la reunión con los gobernadores aliados. Las definiciones por los incendios forestales y la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que la reunión del Gobierno con los gobernadores dialoguistas fue “positiva” y aseguró que la Casa Rosada sigue de cerca la situación por los incendios forestales en el sur del país. “El Gobierno está presente en los incendios”, sostuvo.

En declaraciones a la prensa, Santilli señaló que en las próximas horas el Ejecutivo definirá si avanza con el tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, reclamada por los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; La Pampa, Sergio Ziliotto; Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; Santa Cruz, Claudio Vidal; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Las definiciones de Diego Santilli Según explicó, la decisión será tomada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la mesa política que se reunirá en la Casa Rosada. “La solicitud ya está en manos del jefe de Gabinete”, precisó.

Santilli también destacó el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el operativo desplegado para combatir los incendios. Aseguró que acompañó personalmente el envío de brigadistas y equipamiento, incluidos helicópteros hidrantes, y remarcó que el Gobierno trabaja no solo en la Patagonia, sino también en otros focos activos, como los registrados en la provincia de Corrientes.

La reunión de esta tarde se dio mientras el Gobierno nacional define la letra chica de la reforma laboral. Los gobernadores trasmitieron su preocupación con el capítulo impositivo del proyecto. La reducción de la alícuota de ganancias para sociedades compromete los fondos de coparticipación que reciben las provincias.