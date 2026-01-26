Diego Santilli intensifica la rosca con los gobernadores para blindar la reforma laboral en el Senado

El ministro del Interior, Diego Santilli , iniciará esta semana una gira por las provincias de Corrientes y Misiones con el objetivo de garantizar nuevos respaldos políticos para la reforma laboral que el Gobierno nacional busca llevar al Senado en el marco de las sesiones extraordinarias.

Las reuniones serán con los gobernadores Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua , ambos alineados con espacios aliados a La Libertad Avanza. Valdés integra el armado de Provincias Unidas, mientras que Passalacqua es una de las principales referencias del Frente Renovador de la Concordia, fuerza dominante en Misiones.

Fuentes oficiales señalaron que las fechas de los encuentros aún no están cerradas, aunque confirmaron que Santilli participará este martes de La Derecha Fest, en Mar del Plata, donde acompañará al presidente Javier Milei , antes de retomar la agenda federal de negociaciones.

La gira se inscribe en una estrategia más amplia de la Casa Rosada para consolidar apoyos territoriales antes de que el proyecto ingrese formalmente al Senado. Hasta el momento, el Gobierno ya cuenta con el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

De concretarse los avales de Corrientes y Misiones, el oficialismo alcanzaría el apoyo explícito de diez provincias, un número que en Balcarce 50 consideran clave para ordenar el escenario en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza no tiene mayorías propias y necesita acuerdos políticos previos.

En paralelo, la mesa política del Gobierno definió que el temario central de las sesiones extraordinarias de febrero estará concentrado en dos ejes sensibles: la reforma laboral y las modificaciones a la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que ambos proyectos formarán parte del paquete prioritario que el Ejecutivo pretende discutir en las primeras semanas del calendario legislativo, una señal de que la Casa Rosada busca acelerar definiciones políticas y legislativas en un período acotado.

La ofensiva de Santilli por las provincias refleja así una etapa de negociación intensa entre la Nación y los gobernadores, donde el Gobierno apuesta a cerrar acuerdos antes de que los proyectos entren de lleno en la dinámica parlamentaria, con la reforma laboral como pieza central de su agenda estructural.