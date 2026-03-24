"Memoria Completa": la reflexión y lamento de un hijo de desaparecidos sobre Miriam Fernández

La publicación del video institucional sobre "Memoria Completa" por parte del Gobierno nacional de Javier Milei, generó todo tipo de controversias este martes, fecha en la que se conmemora el aniversario número 50 del golpe militar del 24 de marzo de 1976, hoy feriado y Día por la Memoria, Verdad y Justicia.

Una de las protagonistas del spot fue una mendocina hija de desaparecidos, Miriam Fernández, quien además es la nieta restituida 127 que recuperó su identidad en 2017.

En su testimonio, destacó: "Hubo muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon” respecto al Golpe de Estado. En este sentido agregó que “la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo”.

El video tuvo fuertes críticas desde sectores de Derechos Humanos, quienes consideraron que fue "provocador", al igual que los mensajes que ha tenido el Gobierno de Javier Milei respecto a la época de la dictadura militar.

Sobre el accionar de Miriam en particular, habló Ernesto Espeche, hijo de desaparecidos y referente de Derechos Humanos en Mendoza. En diálogo con MDZ Radio , en el programa MDZ Club , señaló que lamenta esa participación, pero agregó que las víctimas de apropiación han tenido "procesos diferentes y distintos".

"Lo lamento muchísimo, pero bueno, los procesos que se van dando con las víctimas, por ejemplo las víctimas de apropiación son procesos muy diferentes, todos muy distintos. Lo lamento pero entiendo que cada persona haya transitado por la restitución de su identidad de manera diferente", indicó.

Ernesto Espeche, periodista e hijo de desaparecidos. Ernesto Espeche, periodista e hijo de desaparecidos.

Para Espeche, "es muy difícil enterarte cuando ya tenés una vida recorrida, que quienes se apropiaron de vos, en este caso uno de los responsables del D-2 en Mendoza, tienen condenas por haber sido responsables por la desaparición de mucha gente, entre ellos la de tus padres, la de tu madre. O de, sin tener responsabilidad por haber participado del operativo represivo, sos el apropiador de una persona que ha sido despojada de sus padres".

El referente de Derechos Humanos añadió que de igual forma "nadie resuelve nada aquí, son crímenes que dejan huellas que no se resuelven, que se transitan, que se tramitan".

Y agregó: "Miriam, cualquiera de los nietos y las nietas recuperadas, ha tenido su propia manera de llevarlo y hay casos que hemos tenido la posibilidad de verlos actuando junto a Abuelas, involucrándose en la lucha por la identidad, difundiendo la tarea de Estela de Carlotto y las Abuelas de Plaza de Mayo. Y hay quienes se han quedado más bien en silencio, tratando de hacer este proceso más en soledad y hay quienes que, también haciendo este proceso en silencio, en un momento deciden participar como Miriam en este momento", planteó.

Sobre el video institucional de Casa Rosada, lo calificó de "una provocación muy fuerte". "La esperábamos además, es una provocación que vienen haciendo sistemáticamente cada 24 de marzo y no es la única que recibimos", sostuvo. Y finalizó: "Me duele, pero entiendo a Miriam como una víctima".

A 50 años y los "ecos de la dictadura"

Sobre el aniversario de los 50 años del último Golpe Militar, Espeche (hijo de Mercedes Salvador Eva Vega y Rafael Carlos Espeche, ambos desaparecidos durante la dictadura) indicó que actualmente atravesamos un momento "donde los ecos de la dictadura se hacen cada vez más fuertes, lamentablemente, por lo que tenemos que seguir viendo, escuchando en palabras, no de cualquier argentino o argentina que piense de determinada manera, sino de la autoridad presidencial y de autoridades que ocupan cargos públicos, legisladores o nuestra vicegobernadora (ndr: Hebe Casado), por ejemplo".

"Es el momento en donde los ecos de aquel horror se hacen más fuertes y, por lo tanto, la tarea por redoblar esfuerzos para callar esos ecos son aún más necesarias", dijo.

Agregó que le parece "increíble" luego de 50 años "que todavía tenemos que explicar que lo que ocurrió en la Argentina es un genocidio, por más que ya lo probó la Justicia, que hubo delitos en su humanidad, por más que está más que probado por la Justicia. Que fueron 30.000 y que si en todo caso dicen que no, bueno, que nos digan dónde están y que seguimos pidiendo que nos digan dónde están nuestros seres queridos, nuestros desaparecidos y desaparecidas, porque la verdad es que cuestionaron una cifra con la autoridad de quien se siente capaz de cuestionar incluso la histórica lucha en el movimiento de Derechos Humanos y lo hace sin saber, o desconociendo, y lo que es aún peor, que en realidad no tenemos el dato exacto porque no nos han dicho primero quiénes han perpetrado este horror, no nos han dicho dónde están y de quiénes son los cuerpos". agregó Espeche.

Acto seguido, sostuvo que "ha pasado tanto tiempo y a la vez se disuelve la temporalidad de una manera tan abismal que pareciera que todavía hay muchas cosas que no sabemos, pareciera no, hay muchas cosas que no sabemos y ese es el dato. Es tan presente aquello que nos pasó que todavía estamos preguntándonos cosas que quienes cometieron este horror no nos quieren decir, no nos dicen, no sabemos dónde están nuestros seres queridos y la desaparición del cuerpo, esto no es nuevo, lo vamos a volver a decir siempre, es un delito que se sigue cometiendo cada vez que nos levantamos, cada vez que nos vamos a acostar o a dormir, cada vez que iniciamos un nuevo día nuestros seres queridos siguen desapareciendo, vuelven a desaparecer, esa es la lesión que nos hacen y encima cuando hablan de esta manera vuelven a herirnos, vuelven a lastimarnos y hacen que las víctimas volvamos a pasar por lo mismo".

Sobre su historia de vida, dijo que tenía "dos años cuando se llevaron a mi vieja (Mercedes “Mecha” Eva Salvadora Vega) y dos años cuando desapareció mi viejo (Rafael Carlos Espeche); no tengo recuerdo de ese momento, yo vuelvo a pasar por eso que no recuerdo conscientemente pero que mi cuerpo sí recuerda, porque la memoria es algo más que el recuerdo consciente y que se aloja en el cuerpo. Por eso paso todos los días, porque yo estuve en el momento del operativo en donde tiran la puerta abajo 5 matones, suponemos que del ejército, suponemos que de las fuerzas armadas con capuchas y con medias, golpean a mi abuela y se llevan a mi mamá de los pelos".

Quién es Miriam Fernández

Por otro lado, Miriam, la protagonista del video del Gobierno nacional, es la hija biológica de la mendocina María del Carmen “Pichona” Moyano y del sanjuanino Carlos Poblete, militantes de la organización Montoneros que fueron secuestrados por la dictadura entre abril y mayo de 1977 en Córdoba.

Miriam Fernandez Captura de video

La hija de la pareja nació en junio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y semanas después fue inscripto su nacimiento en la Ciudad de Guaymallén, en Mendoza, con el nombre de Miriam Lourdes Fernández.

Sus apropiadores fueron Armando Osvaldo Fernández, un exoficial inspector que se desempeñaba en el Departamento 2 de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza y por su esposa Iris Yolanda Luffy. En la apropiación de la niña estuvo involucrado también el exoficial de policía Abelardo Santiago Garay, quien fue testigo del nacimiento en cautiverio de Miriam, junto a Eduardo Smaha Borzu.

Fernández había sido sentenciado previamente a dos condenas de prisión perpetua y a 20 años de prisión en otro proceso judicial, a raíz de los múltiples delitos de lesa humanidad que cometió mientras prestaba funciones en el ex D2. Luego de la condena por la apropiación de Miriam, obtuvo una tercera condena a prisión perpetua.

Armando Osvaldo Fernandez

Durante 1971 y 1979 cumplió funciones como oficial en el D2 y estaba especializado en tareas de inteligencia. Según consta en las “Memorias de los juicios por delitos de lesa humanidad” de Mendoza, su labor era la de ser el enlace con el dispositivo de inteligencia del Ejército, el Comando de Operaciones Táctico (COT), que ejecutaba los procedimientos represivos, y el jefe de la Policía.

Fernández fue el principal acusado del robo y apropiación de la hija de María del Carmen “Pichona” Moyano y Carlos Poblete. Registró a la menor como hija biológica suya y de su esposa Iris Yolanda Luffi.