A 50 años del Golpe: controversia en los políticos mendocinos y un llamativo silencio

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar de 1976, en uno de los procesos más cruentos y oscuros que transitó el país hasta el retorno de la democracia, en 1983.

En Mendoza, varios dirigentes políticos se expresaron respecto a este hecho, como suele ocurrir todos los años. No obstante, los comentarios han generado polémica o al menos controversia en medio de la publicación de un video institucional por parte del Gobierno Nacional, con testimonio de una hija de desaparecidos y el hijo de un militar asesinado por la guerrilla, que pide hablar del día de la Memoria "completa" .

Respecto a los dirigentes políticos de Mendoza, si bien varios publicaron en sus redes sociales mensajes respecto al aniversario del comienzo de la dictadura, hasta el momento no hay ninguna publicación del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, quien hasta el mediodía no había hecho mención al tema.

De igual forma, el resto del arco político oficialista y opositor ha publicado mensajes e imágenes con el lema "Nunca Más", como por ejemplo, la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti. "Más que nunca, NUNCA MÁS", posteó.

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, señaló junto a un video que "recordar no es solo mirar al pasado. Es asumir, como sociedad, el compromiso de que esto no vuelva a ocurrir. Nunca Más".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TadeoGZ/status/2036415251000742306&partner=&hide_thread=false Recordar no es solo mirar al pasado.



Es asumir, como sociedad, el compromiso de que esto no vuelva a ocurrir.#NuncaMás pic.twitter.com/Op6wWfrtwo — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) March 24, 2026

También posteó el presidente de la Cámara de Diputados radical, Andrés Lombardi, quien sostuvo que "cada 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la verdad y la justicia" y que "la memoria nos une y nos marca el camino para que nunca más el dolor sea parte de nuestra historia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/2036279184943628361&partner=&hide_thread=false Cada 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la verdad y la justicia.

La memoria nos une y nos marca el camino para que nunca más el dolor sea parte de nuestra historia. pic.twitter.com/gMTdc1RJ25 — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) March 24, 2026

Quien sí generó controversia con sus publicaciones fue la vicegobernadora, Hebe Casado, quien relativizó la frase de los 30.000 desaparecidos al tomar una publicación de Página 12 con declaraciones de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien había dicho: "Queremos un país como soñaron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2035555419070820390&partner=&hide_thread=false No queremos ese país y no fueron 30000. https://t.co/vN37NZOCa8 — Hebe Casado (@hebesil) March 22, 2026

Ante esto, Casado dijo: "No queremos ese país y no fueron 30.000".

Otro de sus posteos fue al tomar el video institucional de Casa Rosada, y agregó: "No hay memoria, verdad y justicia con la historia incompleta, con relatos parcializados".

Del oficialismo, por ejemplo, el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano, se limitó, al menos hasta ahora, en replicar el video del Gobierno Nacional.