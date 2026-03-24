¿Miriam Fernández o Poblete? La historia de la mendocina en el video de "memoria completa" del Gobierno

El Gobierno de Javier Milei difundió un video por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el aniversario 50 del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El mensaje difundido por la Presidencia hace hincapié en el discurso de “memoria completa” haciendo hincapié en las víctimas de las organizaciones guerrilleras durante el proceso previo a la dictadura militar. Uno de los testimonios del video es el de la mendocina Miriam Fernández o "Miriam Poblete Moyano" , la nieta restituida 127 que recuperó su identidad en 2017.

El video difundido por la Casa Rosada lleva el nombre de “24 de marzo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”, en referencia a la postura política de la gestión de Milei de reinterpretar la narrativa sobre la última dictadura militar, poniendo más énfasis en el accionar de las organizaciones guerrilleras que en el terrorismo de Estado desplegado por la dictadura militar.

Uno de los testimonios que aparecen en el mensaje oficial es el de la nieta restituida número 127, quien se presenta como Miriam Fernández quien destacó en sus declaraciones que “hubieron muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon” respecto al Golpe de Estado. En este sentido agregó que “la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo”.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias. A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR

Miriam es la hija biológica de la mendocina María del Carmen “Pichona” Moyano y del sanjuanino Carlos Poblete, militantes de la organización Montoneros que fueron secuestrados por la dictadura entre abril y mayo de 1977 en Córdoba.

La hija de la pareja nació en junio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y semanas después fue inscripto su nacimiento en la Ciudad de Guaymallén, en Mendoza, con el nombre de Miriam Lourdes Fernández.

Sus apropiadores fueron Armando Osvaldo Fernández, un ex oficial inspector que se desempeñaba en el Departamento 2 de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza y por su esposa Iris Yolanda Luffy. En la apropiación de la niña estuvo involucrado también el ex oficial de policía Abelardo Santiago Garay, quien fue testigo del nacimiento en cautiverio de Miriam, junto a Eduardo Smaha Borzu.

Condenados por apropiación

El caso de la apropiación de Miriam, la nieta restituida 127 fue juzgado en el marco del décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mendoza.

En el marco de esa causa fueron condenados sus apropiadores, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi, al igual que Abelardo Santiago Garay.

En 2021, Fernández obtuvo originalmente una pena de 10 años de prisión por apropiación de una menor que luego pasó a ser de 15 años. Mientras que Garay obtuvo una condena inicial de 8 años que luego se estiró a 10 años. Por su parte, Luffi fue condenada a 5 años de prisión y falleció en diciembre de 2023.

Quién es el apropiador de Miriam

Fernández había sido sentenciado previamente a dos condenas de prisión perpetua y a 20 años de prisión en otro proceso judicial, a raíz de los múltiples delitos de lesa humanidad que cometió mientras prestaba funciones en el ex D2. Luego de la condena por la apropiación de Miriam, obtuvo una tercera condena a prisión perpetua.

Durante 1971 y 1979 cumplió funciones como oficial en el D2 y estaba especializado en tareas de inteligencia. Según consta en las “Memorias de los juicios por delitos de lesa humanidad” de Mendoza, su labor era la de ser el enlace con el dispositivo de inteligencia del Ejército, el Comando de Operaciones Táctico (COT), que ejecutaba los procedimientos represivos, y el jefe de la Policía.

Armando Osvaldo Fernandez

Había prestado funciones en la División de Investigaciones (D5) y posteriormente fue trasladado a Comunicaciones. Regresó al D2 el 1 de abril de 1980 y, a partir del 16 de octubre de 1981, revistó en el Departamento de Informaciones de la Unidad Regional II. Su carrera continuó hasta su retiro en enero de 1996.

Fernández fue el principal acusado del robo y apropiación de la hija de María del Carmen “Pichona” Moyano y Carlos Poblete. Registró a la menor como hija biológica suya y de su esposa Iris Yolanda Luffi.

En ese secuestro de la menor estuvieron involucrados el ex oficial policía Abelardo Santiago Garay y Eduardo Smaha Borzuk. La menor fue inscripta sin certificado médico en Guaymallén, en plena dictadura militar.