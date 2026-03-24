A 50 años del golpe: las mendocinas embarazadas secuestradas y la búsqueda que sigue abierta

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las huellas del terrorismo de Estado siguen abiertas en Mendoza. Entre los cerca de 300 desaparecidos registrados en la provincia por organismos de Derechos Humanos, hay al menos cinco mujeres mendocinas que fueron secuestradas mientras estaban embarazadas. En tres de esos casos, sus hijos e hijas recuperaron la identidad décadas después. En los otros, la búsqueda todavía continúa.

Mendoza no fue ajena al plan represivo desplegado en todo el país entre 1976 y 1983. En la provincia, centros clandestinos de detención como el D-2, Colonia Papagallos y otras dependencias estatales formaron parte del circuito de secuestro, tortura y desaparición de personas.

Dentro de esa reconstrucción, la Coordinación de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) identificó cinco casos de mendocinas embarazadas que fueron secuestradas. Según ese relevamiento, al menos dos de los partos se habrían producido en Mendoza: uno en el entonces Hospital Emilio Civit y otro en el Hospital Militar, un lugar clave dentro del engranaje represivo provincial.

De los cinco nacimientos, tres hijos e hijas pudieron conocer su verdadera identidad con el paso de los años. Se trata de los nietos recuperados números 117, 127 y 131.

Las cinco mendocinas embarazadas desaparecidas y los tres nietos recuperados

Adriana Bonoldi tenía 23 años y estaba embarazada de tres meses cuando fue secuestrada el 1 de diciembre de 1976 en Godoy Cruz.

image Adriana Bonoldi.

Una semana antes, el 24 de noviembre, su esposo Marcelo Carrera había sido secuestrado en su domicilio de la misma localidad.

Según explicó a MDZ el coordinador de Derechos Humanos de la UNCuyo, Néstor Navarro, la reconstrucción realizada indica que Adriana habría dado a luz en el entonces Hospital Emilio Civit, aunque no hay documentación concluyente al respecto. También se presume que estuvo secuestrada en Colonia Papagallos.

24 de marzo dia de la memoria por la erdad y la justicia 50 años-1-2 HOSPITAL EMILIO CIVIT El exhospital Emilio Civit. Hoy funciona el espacio de fotografía Máximo Arias. Milagros Lostes - MDZ

Los archivos de Lesa Humanidad Mendoza señalan que Adriana cursó la primaria en la escuela Martínez de Rozas y luego estudió en la escuela de Magisterio, donde se recibió de maestra. Daba clases de música, tocaba la guitarra, el piano y también cantaba. En homenaje, el aula magna de la Escuela de Música de la UNCuyo lleva su nombre.

Junto con su pareja, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se habían casado en octubre de 1976, apenas un mes antes de los secuestros.

El 1 de diciembre de ese año, luego de un acto escolar, Adriana fue secuestrada en la calle. Su hijo, nacido en cautiverio, sigue desaparecido, según declaró durante el desarrollo del IV juicio por delitos de lesa humanidad su hermano, Juan Eduardo Bonoldi.

También continúan desaparecidos Adriana y Marcelo. La edad estimada de la persona buscada por Abuelas de Plaza de Mayo es de 48 años.

María Inés Correa Llano

María Inés Correa Llano tenía 29 años y cursaba un embarazo de siete meses cuando fue secuestrada.

image María Inés Correa Llano.

Era docente en la Facultad de Ciencias Médicas y trabajaba además como instrumentista en el Hospital Central. Había realizado sus estudios primarios en el colegio Sagrado Corazón.

Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y, junto con su pareja Carlos Jakowczyk Novic, participaba en tareas sociales en el barrio San Martín, impulsadas por el padre José María “Macuca” Llorens a través de los Campamentos Universitarios de Trabajo.

La pareja vivía en una antigua casona familiar en La Puntilla, en Luján de Cuyo. Allí fueron secuestrados durante la madrugada del 16 de septiembre de 1976.

Tanto Abuelas de Plaza de Mayo como la Coordinación de Derechos Humanos de la UNCuyo sostienen que existen sospechas fundadas de que María Inés dio a luz en el Hospital Militar, una institución señalada por su papel dentro del circuito represivo provincial. Desde allí, muchos secuestrados eran trasladados a centros clandestinos como el D-2, Colonia Papagallos y comisarías, entre otros.

La pareja y el hijo o hija que debió nacer en cautiverio, continúan a la fecha desaparecidos. La edad estimada de la persona buscada por Abuelas es de 49 años.

24 de marzo dia de la memoria por la erdad y la justicia 50 años-8 HOSPITAL MILITAR Hospital Militar. Milagros Lostes - MDZ

En abril de 2023, la UNCuyo dispuso incorporar la condición de desaparecida o asesinada de María Inés Correa Llano en una placa conmemorativa colocada en los jardines de la Facultad de Ciencias Médicas. En esa resolución se indicó que la UNCuyo no contaba con documentación alguna ni registros que haya sido personal de la misma, por lo que recabaron toda la información de la Fiscalía de la Unidad Especial de Delitos de Lesa Humanidad..

Lucía Ángela Nadim

Lucía Ángela Nadim tenía 29 años y estaba embarazada de tres meses cuando fue secuestrada en Buenos Aires.

Había nacido en la ciudad de Mendoza y era pareja de Aldo Quevedo, oriundo de San Carlos. Se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, se casaron a los seis meses y ambos militaban en el PRT-ERP. Lucía era profesora de francés, latín y griego.

La pareja trabajaba en un taller de encuadernación y había decidido mudarse de Mendoza a Buenos Aires en mayo de 1976, después del secuestro de un compañero de trabajo.

image Lucía Ángela Nadim y Aldo Quevedo.

El 1 de octubre de 1977 fue retenida de forma ilegal y fue derivada al centro clandestino de detención, tortura y exterminio "Club Atlético" (en San Telmo, Capital Federal), conocido también como "El Atlético", o "el Club" -por su cercanía con el estadio de Boca Juniors-, que funcionó en el sótano de un edificio de la Policía Federal. Luego, Lucía fue a parar a "El Banco", en La Matanza, aunque se cree que dio a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

image Espacio para la memoria ex CCDTyE "Club Atlético"Archivo Memoria Abierta. Foto: Julia Flurin

Si bien la familia no sabía que Lucía estaba embarazada, organismos de DDHH confirmaron la información, en base a personas que habían compartido sus últimos meses antes del secuestro con ella. Ante eso, la denuncia formal sobre el niño/a la realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

En 2005, la familia Nadín dejó sus muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), tal como indica el sitio del Parque de la Memoria. En marzo de 2010, la Conadi ubicó al hermano de Aldo Quevedo y se sumó su perfil al BNDG. En 2015 se identificó a un hombre que podía ser hijo de desaparecidos, pero hubo intentos infructuosos para localizarlo. Recién en 2019 la Conadi derivó la información a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.

En abril de ese año, la Unidad presentó la denuncia ante la justicia y fue el Juzgado Federal Número 4, a cargo de Ariel Lijo, quien logró localizarlo el 14 de septiembre de 2022 y el hombre aceptó realizarse el estudio genético.

El 21 de diciembre de 2022 el BNDG informó que era el hijo de Lucía Nadin y Aldo Hugo Quevedo, transformándose en el nieto recuperado número 131. De igual forma, hasta la fecha Lucía y Aldo continúan desaparecidos.

María del Carmen Moyano

María del Carmen Moyano tenía 23 años y estaba embarazada de 8 meses cuando la secuestraron en Córdoba el 1 de abril de 1977.

"Pichona", como le decía su familia, viajaba junto a su esposo, Carlos Poblete, hacia Buenos Aires, cuando fueron interceptados por las Fuerzas Armadas.

image María Del Carmen Moyano.

Nacida en Godoy Cruz, cursó la primaria y secundaria en la Escuela Normal y luego estudió la carrera de Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza. Practicaba deportes como natación, básquet y vóley en el Club Andes Talleres. También trabajaba como empleada administrativa en un a oficina de Tránsito y Transporte.

María del Carmen militó en la JP 17 de noviembre y luego se incorporó a Montoneros. En paralelo, también trabajó con el Padre Macuca Llorens en el barrio San Martín. En 1975, antes del comienzo de la dictadura, pasó a la clandestinidad -según registró el Espacio Memoria y DDHH exESMA- decidió mudarse a San Juan, tras diversos allanamientos y persecuciones. Allí conoció a Carlos, un alto jefe de la organización Montoneros, con quien se casó.

Entre abril y mayo de 1977 fueron secuestrados y enviados al centro clandestino de detención, tortura y exterminio "La Perla", ubicado en Malagueño, Córdoba.

image Excentro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.

Al poco tiempo, María del Carmen fue trasladada a la ESMA, sitio donde tuvo a su hija en junio de 1977, atendida por el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco (multicondenado por delitos de lesa humanidad a 15 años de prisión en mayo del 2014). Sólo pudo compartir días con su pequeña.

El médico está condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA El médico está condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA

El 27 de diciembre de 2017, la hija de María del Carmen pudo conocer su verdadera identidad y fue la nieta recuperada número 127, tras largo tiempo, que comenzó con una denuncia de la Comisión Hermanos de la agrupación HIJOS Mendoza, en 2012.

Tras investigaciones, la Unidad de Derechos Humanos de Mendoza junto a la Unidad para Casos de Apropiación de Niños realizó medidas con el objetivo de determinar si una mujer, anotada como hija propia por el represor del Departamento de Informaciones (D-2) Armando Osvaldo Fernández y su esposa, Iris Yolanda Luffi, era hija de María del Carmen y Carlos. En octubre de 2017, fue citada para realizarse el análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó la noticia.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó en 2021 a Fernández y a Luffi a diez y cinco años de prisión respectivamente. Abelardo Santiago Garay, otro integrante del D-2, quien falsificó su rol como testigo del nacimiento, recibió una pena de ocho años.

No obstante, María del Carmen continúa desaparecida, al igual que Carlos.

Gladys Castro de Domínguez

Gladys Cristina Castro de Domínguez tenía 24 años y estaba embarazada de 6 meses cuando la secuestraron en su vivienda en Godoy Cruz (en Luzuriaga 84 de Villa Marini), junto a su esposo Walter Domínguez, el 9 de diciembre de 1977.

image Gladys Cristina Castro.

Gladys cursó sus primeros estudios en el Colegio Universitario Central (CUC). Luego estudió Diseño Industrial y luego cambió a Ingeniería y tuvo varios empleos, entre ellos en una panadería y también en un local de venta de ropas. Con Walter eran militantes del Partido Comunista Marxista Leninista y se casaron el en noviembre de 1976, tan solo meses antes del secuestro y desaparición.

En aquella fatídica madrugada de diciembre de 1977, cinco sujetos (unos de civil y otros uniformados) derribaron la puerta de entrada de la vivienda donde vivían Gladys y Walter y los secuestraron, tal como denunció el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

En el relato de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. "Fueron al Arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas", indicaron.

Lamentablemente no hubo más registros del derrotero de Gladys o Walter, quienes continúan desaparecidos.

Sin embargo, la hija de la pareja -que había sido dada en adopción a un matrimonio local que la inscribió bajo su nombre- pudo conocer su verdadera identidad, y se transformó en la nieta recuperada 117 el 27 de agosto de 2015, tras un análisis voluntario de ADN.

Fue en 1994, cuando el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a Abuelas una denuncia anónima sobre una joven, de nombre Claudia, nacida en marzo de 1978, que había aparecido en el hogar de un matrimonio "de un día para otro". Luego la denuncia fue derivada a la Conadi.

En febrero de 2015, Claudia fue contactada y accedió a realizarse el análisis de ADN. El 27 de agosto de 2015, los resultados confirmaron que era hija de Gladys Castro y Walter Domínguez.

Video de informe: Milagros Lostes / MDZ

Video de portada: Julieta Caballero / MDZ