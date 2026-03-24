Los tres cursos obligatorios que exige la DGE para docentes suplentes

La Dirección General de Escuelas ( DGE) exige tres cursos obligatorios para las docentes suplentes que quieran acceder a suplencias tanto en el nivel inicial como en el primario. Si no los tienen, tienen tres meses para acreditarlos.

Los cursos son la Ley Micaela, que es una capacitación en perspectiva de género a la que están obligado todo el personal estatal; la Ley Lucio de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, y el de prevención, situaciones de bullying en la escuela.

La Ley Micaela fue promulgada en Argentina en 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en todos sus niveles y jerarquía.

Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien por falta de una evaluación con perspectiva de género en la Justicia, se encontraba en libertad condicional.

El IPAP Mendoza (Instituto Provincial de la Administración Pública) es el órgano del Gobierno de Mendoza encargado de la formación, capacitación y desarrollo continuo de los agentes del Estado provincial, es por lo tanto quien da el curso a las docentes.

Para poder tomarlo, deben ingresar a un formulario. En caso de no contar con la certificación al momento de la designación, se dispondrá de 90 días corridos para su realización.

La misma modalidad rige para el otro curso que es La Ley Lucio. Esta norma aprobada tras el asesinato del niño Lucio Dupuy, establece la capacitación obligatoria y continua en derechos de la infancia para los tres poderes del Estado, para prevenir y detectar tempranamente la violencia contra niñas, niños y adolescentes. También en Mendoza se da a través del IPAP.

Por último, el curso de prevención, intervención y seguimiento de Situaciones de bullying en la escuela. Esta capacitación brinda herramientas conceptuales, legales y pedagógicas para la prevención y abordaje del bullying en el ámbito escolar, algo que como se sabe es frecuente. Para inscribrise, hay que ir a la plataforma GEI, Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), a la pestaña Eventos. Ya empezó el curso pero se puede anotar hasta junio.