Las razones de la DGE para cerrar CCT y juntar cursos en las escuelas

Cuatro centros de capacitación para el trabajo (CCT) fueron cerrados o "refuncionalizados", de acuerdo a lo que considera la DGE (Dirección General de Escuelas) por falta de matrícula. Además se han juntado cursos de sala de 4 y 5 por la baja natalidad en la provincia y por lo tanto el ingreso de menor cantidad de niños y niñas.

Ha bajado el alumnado en distintos segmentos de la educación en Mendoza. Por un lado, la educación de personas adultas que muta. Por otro, las infancias. El peronismo mendocino, a través de la presidenta del bloque de senadores Adriana Cano, presentó un pedido de informe que no fue aprobado por el cierre de 2 CCT en Las Heras, 1 en San Martín y otro en Maipú.

La jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García por MDZ Radio, habló de que no se trató de cierres sino de refuncionalización, por la cantidad mínima de personas que certifican los cursos.

García aseguró que: "Los CCT no se cierran, se refuncionalizan .Estos centros de capacitación para el trabajo tienen que innovar. Y eso desde un inicio se dijo en el plan estratégico, esa innovación es que debe servir ese trayecto formativo para la persona para que obtengan trabajo. Porque si no sirve, algo estamos haciendo mal. Esa innovación tiene que ir con máquinas adaptadas, con nueva maquinaria y también con nuevas formaciones que se requieren tanto en la demanda empresarial como en las nuevas cadenas productivas que hoy se está tratando de desarrollar en Mendoza. Entonces, refuncionalizar para adaptar a esa demanda".

Por otro lado, explicó: "En segundo lugar, cuando se hace cualquier tipo de fusión o refuncionalización, se hace un estudio previo. Existe una resolución de los centros de capacitación para el trabajo que tienen que tener una matrícula mínima, que son 15 personas. Si esa matrícula mínima no existe, lo que debe hacer el directivo es directamente decirlo a la dirección de línea para que bien, o se refuncionalice el trayecto formativo hacia algo que se demande o bien para llevarlo a hacer, ofrecerle a las personas que van en otro centro de capacitación para el trabajo".

Además, agregó: "Pero más allá de que lo podemos visualizar, cuando uno ve ese centro específicamente que se refuncionalizó a 2 kilómetros, tiene otro centro y a 4,4 kilómetros, existe otro centro también de capacitación para el trabajo con la misma oferta formativa. Cuando vemos que hay centros que tenían inscriptos menos de 14 alumnos y que solamente finalizaban 4 personas, se certificaban con el espacio laboral que se estaba dando, hay claramente un problema en los centros de capacitación".

La cantidad de alumnos de los CCT cerrados

La senadora Cano cuestionó el cierre de los CCT. Dijo que se hizo de manera intempestiva, complicando la situación en el caso de Las Heras de 85 alumnos que figuraban pre inscriptos en el GEI, que es la plataforma educativa.

La DGE mostró las planillas oficiales y sostuvo se trata de CCT que tienen otras alternativas cercanas. Cano, en tanto, criticó la decisión porque la cercanía de 5 o 6 kilómetros cuando se tiene "pocos recursos" es una complicación, especialmente si se trata "de personas que hacen changas de día y estudian de noche".

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En el gráfico se muestra un desgranamiento de la presencia en las aulas de los alumnos.

La situación de las docentes de los CCT

Desde el peronismo aseveraron que las docentes suplentes se quedarán sin trabajo por el cierre de los centros de capacitación. La DGE desmiente la situación.

"Nosotros hicimos un acuerdo paritario que se firmó en donde dábamos alternativas. Si se estaba por jubilar la docente, obviamente que nosotros la manteníamos durante este año para que pudiera llegar a los aportes necesarios.En segundo lugar, también aquellos que son suplentes, que sí en este caso es verdad que se quedan sin trabajo. En el acuerdo paritario, el gobierno escolar ofreció darle dos meses de disponibilidad a aquellos que no tengan incumbencias para poder reubicarlos. Por ejemplo, profesores de arte, porque en el mismo ministerio nosotros necesitamos específicamente en un espacio de arte o en un museo", sumó.

En esa línea, agregó: "Aquellos que tengan incumbencias pueden reubicarse en aquellos lugares se les da la posibilidad, con prioridad, en aquellos lugares donde tengan incumbencias para materias. En otra modalidad, ya sea secundaria técnica o secundaria orientada. Por lo cual, esto es parte de un acuerdo paritario.Esto se hace y como ven, no hay un docente que se quede sin trabajo. Obviamente que en el caso de estos que no tienen incumbencias, un ejemplo, son los despalilladores. Yo tengo que buscar el área, entonces les doy dos meses de disponibilidad".

Los cursos que se juntaron y la creación de salas de 3

La DGE creó el año pasado 240 salas de 3, no sólo para garantizar una escolaridad temprana cada vez más extendida en toda la provincia sino también porque el Gobierno tuvo que cerrar salas de 3 y de 4 debido a la baja natalidad que existe en el país y en Mendoza en particular. "No se cierran, sino que se juntan alumnos en un curso", contó García.

Por eso, justifican desde el Gobierno escolar, hay otra razón para hacer cambios.