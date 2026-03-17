Educación Tecnológica: escuelas de la UNCuyo convocó a renovar bonos de puntaje

La Junta Calificadora de Méritos de la Uncuyo comunicó a docentes del área de Educación Tecnológica que a partir del miércoles 25 de marzo y hasta el miércoles 1 de abril estará abierta la preinscripción para la emisión y actualización del bono de puntaje 2026.

Las personas que se hayan inscripto anteriormente en la plataforma deben ingresar con el usuario y contraseña que ya poseen. En caso de no recordar la contraseña debe oprimir la opción de “Recuperar contraseña”. Debe colocar su DNI y el mail con el que se inscribió anteriormente.

Si ingresa por primera vez a la plataforma, al ingresar debe seleccionar “Nuevo usuario”. Luego debe completar los campos solicitados y seleccionar “Crear usuario”.

Desde la UNCuyo destacaron que hay que recordar la contraseña creada, ya que será solicitada nuevamente al momento de ingresar y verificar que la dirección de correo electrónico sea la correcta.

uncuyo universidad nacional de cuyo unc estudios estudiantes facultad docentes paro docente clases (20).jpg Escuelas UNCuyo. Santiago Tagua/MDZ

Una vez realizado la página volverá nuevamente al inicio y allí debe completar el usuario, su DNI sin puntos, y colocar la contraseña creada. Seleccionar “Ingresar”.

El segundo paso es el de "Completar campos".

Una vez dentro de la plataforma, debe dirigirse a “Completar preinscripción” y rellenar los campos correspondientes.

Todos los campos son obligatorios, por lo que si alguno queda sin completar, no podrá concluir la inscripción. Debe escribir correctamente su correo electrónico, ya que es el único medio de comunicación con la Junta Calificadora.

En los campos en los que se solicita el DNI y el certificado analítico, verificar que las imágenes estén en formato PDF y la documentación sea legible y esté completa.

Requisitos

Subir todas las páginas del certificado analítico de títulos (profesorado, licenciatura, títulos profesionales, etcétera). No incluir certificado analítico de títulos de posgrado, salvo que se trate de ciclos de profesorados.

DNI frente y dorso.

En ambos campos (certificado analítico y DNI) se puede subir un solo archivo, por lo que le recomendamos utilizar la página IlovePDF (https://www.ilovepdf.com/es) para unir todos los archivos en uno y luego subirlos.

Luego de completar todos los campos y de subir la documentación debe seleccionar “Enviar”. Una vez realizado esto, le llegará un correo en el cual se confirma su preinscripción. En el caso de no recibir la confirmación, revisar correo no deseado (spam).

En caso de dudas o problemas técnicos, los interesados pueden solicitar ayuda o aclaraciones al correo [email protected]