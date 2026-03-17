INTA ofrecerá un curso con certificado para emprendedores: cómo inscribirse

El INTA participará de una capacitación en Luján de Cuyo destinada a emprendedores que quieran sumar herramientas sobre siembra, mantenimiento y manejo de césped.

El INTA será parte de una capacitación orientada a emprendedores de Luján de Cuyo.

El INTA será parte de una nueva propuesta de formación en Luján de Cuyo pensada para emprendedores que busquen sumar conocimientos técnicos en el mantenimiento de espacios verdes. La actividad comenzará el jueves 19 de marzo y estará enfocada en la siembra, el diseño y el cuidado del césped.

La capacitación lleva por nombre “Césped: siembra, mantenimiento y herramientas” y corresponde a la Clase I de este curso. La iniciativa fue organizada en conjunto por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Luján de Cuyo y la Agencia de Extensión Rural Luján de Cuyo del INTA.

El encuentro se realizará de 9 a 12.30 en el Auditorio Rubén Oliva de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, sede del INTA, ubicada en San Martín y Aráoz, en Luján de Cuyo. Además, quienes participen recibirán un certificado al finalizar la jornada.

plantar, semillas La propuesta del INTA incluirá contenidos teóricos y una instancia práctica de siembra. Shutterstock Cómo inscribirse a la capacitación del INTA Durante la actividad se trabajará sobre distintos aspectos vinculados al césped, como el diseño, las especies más adecuadas, la preparación del suelo, el riego y los momentos indicados para la siembra y la resiembra. También se abordarán problemas frecuentes que aparecen en la ejecución de estos trabajos.

Otro de los puntos destacados del curso del INTA será el abordaje de herramientas prácticas para el oficio. Entre ellas, se explicará cómo regular cortadoras, usar motoguadañas y bordeadoras, y además habrá una práctica de siembra para complementar los contenidos teóricos.