La decisión de la DGE respecto de los bonos de puntaje

La Dirección General de Escuelas (DGE ) decidió reabrir la inscripción para los Bonos de Puntaje 2025 de secundaria y Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT). Esta instancia es exclusiva para quienes no tienen el bono vigente e incluye a los que tengan estado “pendiente” o “pendiente de validación”, es decir quienes lo sacaron el año pasado y figura de esa manera en el GEI, que es la plataforma educativa.

También se podrá realizar la incorporación de títulos docentes para recategorización y certificados para postularse a cargos para docentes con bono 2025 emitido.

Para la emisión del bono, desde el 30 de marzo al 3 de abril habrá una preinscripción obligatoria y deberá hacerse online, como el año pasado.

Para eso, hay que ingresar al GEI, en la sección Docentes, luego a Juntas calificadoras, después a bono secundario y finalmente tocar el botón de preinscripción.

En tanto que desde el 6 al 12 de abril se podrá cargar la documentación de la misma manera pero al llegar a bono secundaria, hay que hacerlo a través del botón "abrir inscripción".

Desde el 30 de marzo al 3 de abril para quienes deseen cargan documentación nueva a sus bonos, se hace con botón preinscripción pero los docentes con Bono de Puntaje 2025 emitido, contemplados en este apartado sólo incorporarán la documentación a través del formulario previsto. No deberán intentar abrir inscripción en el sistema bajo ningún concepto. Ante cualquier consulta, dirigirse al correo [email protected]