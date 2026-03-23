Presenta:

Política

|

DGE

La decisión de la DGE respecto de los bonos de puntaje

La DGE habilita una instancia excepcional para obtener bono de puntaje de secundaria y CCT 2025, y para que docentes con bono ya emitido lo actualicen.

Laura Fiochetta

Laura Fiochetta

El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. Su ministerio tomó una decisión respecto de los bonos de puntaje.&nbsp;

El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. Su ministerio tomó una decisión respecto de los bonos de puntaje. 

MILAGROS LOSTES - MDZ

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió reabrir la inscripción para los Bonos de Puntaje 2025 de secundaria y Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT). Esta instancia es exclusiva para quienes no tienen el bono vigente e incluye a los que tengan estado “pendiente” o “pendiente de validación”, es decir quienes lo sacaron el año pasado y figura de esa manera en el GEI, que es la plataforma educativa.

También se podrá realizar la incorporación de títulos docentes para recategorización y certificados para postularse a cargos para docentes con bono 2025 emitido.

Los requisitos para el bono de puntaje

Para poder realizar la inscripción, hay requisitos:

  • Tener rol docente en el GEI.
  • Realizar la preinscripción obligatoriamente.
  • Tener título debidamente registrado en DGE.
  • Los antecedentes y antigüedad se toman hasta el 30 de octubre de 2024.
  • La documentación debe estar debidamente escaneada y debe ser la original en formato PDF. No se acepta si no tiene DNI del docente.
  • El proceso de inscripción debe ser cerrado, caso contrario no se obtendrá el bono.
  • Si no se carga la antigüedad y documentación en las secciones correspondientes, no serán tabuladas.
docentes GEI

Las fechas que dispuso la DGE para la emisión del bono

Para la emisión del bono, desde el 30 de marzo al 3 de abril habrá una preinscripción obligatoria y deberá hacerse online, como el año pasado.

Para eso, hay que ingresar al GEI, en la sección Docentes, luego a Juntas calificadoras, después a bono secundario y finalmente tocar el botón de preinscripción.

En tanto que desde el 6 al 12 de abril se podrá cargar la documentación de la misma manera pero al llegar a bono secundaria, hay que hacerlo a través del botón "abrir inscripción".

Desde el 30 de marzo al 3 de abril para quienes deseen cargan documentación nueva a sus bonos, se hace con botón preinscripción pero los docentes con Bono de Puntaje 2025 emitido, contemplados en este apartado sólo incorporarán la documentación a través del formulario previsto. No deberán intentar abrir inscripción en el sistema bajo ningún concepto. Ante cualquier consulta, dirigirse al correo [email protected]

Archivado en

Notas Relacionadas