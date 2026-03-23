La decisión de la DGE respecto de los bonos de puntaje
La DGE habilita una instancia excepcional para obtener bono de puntaje de secundaria y CCT 2025, y para que docentes con bono ya emitido lo actualicen.
La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió reabrir la inscripción para los Bonos de Puntaje 2025 de secundaria y Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT). Esta instancia es exclusiva para quienes no tienen el bono vigente e incluye a los que tengan estado “pendiente” o “pendiente de validación”, es decir quienes lo sacaron el año pasado y figura de esa manera en el GEI, que es la plataforma educativa.
También se podrá realizar la incorporación de títulos docentes para recategorización y certificados para postularse a cargos para docentes con bono 2025 emitido.
Los requisitos para el bono de puntaje
Para poder realizar la inscripción, hay requisitos:
- Tener rol docente en el GEI.
- Realizar la preinscripción obligatoriamente.
- Tener título debidamente registrado en DGE.
- Los antecedentes y antigüedad se toman hasta el 30 de octubre de 2024.
- La documentación debe estar debidamente escaneada y debe ser la original en formato PDF. No se acepta si no tiene DNI del docente.
- El proceso de inscripción debe ser cerrado, caso contrario no se obtendrá el bono.
- Si no se carga la antigüedad y documentación en las secciones correspondientes, no serán tabuladas.
Las fechas que dispuso la DGE para la emisión del bono
Para la emisión del bono, desde el 30 de marzo al 3 de abril habrá una preinscripción obligatoria y deberá hacerse online, como el año pasado.
Para eso, hay que ingresar al GEI, en la sección Docentes, luego a Juntas calificadoras, después a bono secundario y finalmente tocar el botón de preinscripción.
En tanto que desde el 6 al 12 de abril se podrá cargar la documentación de la misma manera pero al llegar a bono secundaria, hay que hacerlo a través del botón "abrir inscripción".
Desde el 30 de marzo al 3 de abril para quienes deseen cargan documentación nueva a sus bonos, se hace con botón preinscripción pero los docentes con Bono de Puntaje 2025 emitido, contemplados en este apartado sólo incorporarán la documentación a través del formulario previsto. No deberán intentar abrir inscripción en el sistema bajo ningún concepto. Ante cualquier consulta, dirigirse al correo [email protected]