La DGE confirmó que abrió la inscripción a Becas Prioritarias: de qué se trata

La DGE, a través de Educación Superior, anunció que abrió la inscripción a Becas Prioritarias 2026. Los detalles.

La Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas (DGE) informó este jueves que se encuentra abierta la inscripción a las Becas Prioritarias 2026, una política educativa orientada a promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo educativo y científico de la provincia.

Quiénes pueden acceder a las becas que confirmó la DGE En esta nueva convocatoria, las becas están destinadas, por un lado, a estudiantes ingresantes 2026 al 1° año del Profesorado de Matemática y, por otro, a alumnos que ya fueron adjudicados en la convocatoria 2025, quienes podrán renovar el beneficio para continuar sus trayectorias en los profesorados de Matemática, Química y Física, desde 2° hasta 4° año.

Educación superior Foto: Gobierno La DGE confirmó la medida. Gobierno La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que busca fortalecer la formación docente en áreas clave, priorizando disciplinas con alta demanda en el sistema educativo. A través de este programa, se promueve no solo el acceso a la educación superior, sino también la continuidad de estudios en carreras fundamentales para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico.

“La formación de docentes en áreas prioritarias es un eje central de nuestra política educativa. Estas becas representan una herramienta concreta para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias y garantizar que más mendocinos puedan formarse en disciplinas estratégicas para el futuro de la provincia”, destacaron desde la DES.

La inscripción se puede realizar por internet a través del sistema de Gestión Académica de la DES. Las personas interesadas pueden acercarse a su Instituto de Educación Superior para recibir asesoramiento y acompañamiento durante el proceso.