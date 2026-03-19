La DGE confirmó que abrió la inscripción a Becas Prioritarias: de qué se trata
La DGE, a través de Educación Superior, anunció que abrió la inscripción a Becas Prioritarias 2026. Los detalles.
La Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas (DGE) informó este jueves que se encuentra abierta la inscripción a las Becas Prioritarias 2026, una política educativa orientada a promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo educativo y científico de la provincia.
Quiénes pueden acceder a las becas que confirmó la DGE
En esta nueva convocatoria, las becas están destinadas, por un lado, a estudiantes ingresantes 2026 al 1° año del Profesorado de Matemática y, por otro, a alumnos que ya fueron adjudicados en la convocatoria 2025, quienes podrán renovar el beneficio para continuar sus trayectorias en los profesorados de Matemática, Química y Física, desde 2° hasta 4° año.
La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que busca fortalecer la formación docente en áreas clave, priorizando disciplinas con alta demanda en el sistema educativo. A través de este programa, se promueve no solo el acceso a la educación superior, sino también la continuidad de estudios en carreras fundamentales para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico.
“La formación de docentes en áreas prioritarias es un eje central de nuestra política educativa. Estas becas representan una herramienta concreta para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias y garantizar que más mendocinos puedan formarse en disciplinas estratégicas para el futuro de la provincia”, destacaron desde la DES.
La inscripción se puede realizar por internet a través del sistema de Gestión Académica de la DES. Las personas interesadas pueden acercarse a su Instituto de Educación Superior para recibir asesoramiento y acompañamiento durante el proceso.
Con esta política, la Provincia reafirma su compromiso con una educación superior inclusiva, equitativa y orientada a las necesidades del sistema educativo, al reforzar la formación de nuevos docentes en áreas clave para el desarrollo de Mendoza.