El Gobierno recibió a otro gobernador aliado y suma nuevos respaldos para la reforma laboral

El Gobierno sumó este viernes a otro gobernador aliado en el marco de las gestiones para garantizarse votos en el Congreso para aprobar la reforma laboral , prevista a tratarse desde el 10 de febrero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro del Interior, Diego Santilli , mantuvieron un encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , en Casa Rosada.

Los funcionarios nacionales y el gobernador coincidieron en que el proyecto de modernización laboral “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”

En ese sentido, subrayaron que el texto permite que “las empresas puedan tomar más empleo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal” y que “contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo”.

Horas antes, Weretilneck mantuvo un encuentro con el presidente de YPF, Horacio Marín , para la firma del acta acuerdo que establece el “marco regulatorio y de cooperación institucional para impulsar el desarrollo del proyecto ‘Argentina LNG”, gas natural licuado.

Ese documento fija lineamientos para el funcionamiento del proyecto y permite a los inversores un grado de previsibilidad en la cadena de valor vinculada al Gas Natural Licuado (GNL). Se hizo hincapié en que la normativa establece condiciones explícitas para aspectos no tributarios relevantes para la ejecución de las obras y actividades dentro de la provincia.

En los últimos días, el Gobierno se reunió con distintos gobernadores, a quienes, supuestamente, convenció para que sus diputados y senadores respalden la reforma laboral. Estos son Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Los funcionarios que envió Javier Milei reparten obras y recursos frescos para distintas provincias, aunque los mandatarios reclaman modificar el proyecto, en especial cuando se intenta rebajar las escalas del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, debido a que consideran que implica una merma en recaudación de un tributo que es coparticipable. Para evitar que sucumba el proyecto en el final del camino, en Balcarce 50 evalúan compensaciones para los gobernadores o bien retirar ese artículo fiscal.