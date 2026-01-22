Reforma laboral: el bloque K se reunió con la CGT y este viernes debate con el PJ, en medio de las tensiones con los gobernadores

En paralelo a las gestiones del Gobierno que visita a gobernadores aliados y peronistas, los bloques de diputados y senadores del kirchnerismo mantuvieron reuniones con el triunvirato de la CGT y se aprestan a un cónclave virtual con la cúpula del PJ para unificar criterios y estrategias para frenar la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo para esta segunda etapa de las sesiones extraordinarias del Congreso.

De acuerdo a lo que pudo saber MDZ , referentes de ambas cámaras del espacio encabezaron ayer un encuentro con los principales dirigentes de la central obrera, quienes rechazan el proyecto oficial y advierten recurrir a la Justicia, aunque, por debajo de la superficie, no descartan descomprimir la batalla contra la Casa Rosada a cambio de algunas modificaciones sustanciales del texto, que está en plena edición.

A su vez, fuentes del kirchnerismo señalan que mañana sucederá una cumbre entre los legisladores y la cúpula del Partido Justicialista con la intención de aunar esfuerzos y disponer una táctica para contrarrestar el envión libertario. El primer objetivo es abroquelar a sus propios diputados y senadores, una meta desafiante debido a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con distintos gobernadores , incluso algunos del PJ. "Tenemos que definir una posición clara y tirar todos para el mismo lado", aseveró un senador, consultado por este medio.

Ya hay ejemplos nítidos y recientes en torno a las fisuras dentro del interbloque en las últimas sesiones. Las miradas apuntan a un desprendimiento peronista dentro del Senado, con legisladores no K. Se trata de Convicción Federal, espacio que agrupa a senadores de Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja y San Luis.

Por ejemplo, en la reciente votación del Presupuesto, en el bloque Provincias Unidas, Alejandra Vigo , esposa del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti se abstuvo, mientras que el peronista Carlos "Camau" Espínola respaldó al Gobierno.

En tanto, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien responde al gobernador peronista Raúl Jalil, también votó a favor. El mismo caso para la peronista tucumana Sandra Mendoza, que reporta al gobernador Osvaldo Jaldo.

A su vez, sorprendió el voto favorable de la peronista Carolina Moisés, de Jujuy. La legisladora está enfrentada con La Cámpora y apoyó al Ejecutivo.

Si bien la intención del interbloque K es entablar conversaciones con los bloques provinciales, resultando la gran mayoría permeables a acompañar al Gobierno, los mismos senadores son conscientes que la definición se dará por el resultado de las negociaciones entre los libertarios y los gobernadores. Los funcionarios que envió Javier Milei reparten obras y recursos frescos para distintas provincias, aunque los mandatarios reclaman modificar el proyecto, en especial cuando se intenta rebajar las escalas del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, debido a que consideran que implica una merma en recaudación de un tributo que es coparticipable.

Para evitar que sucumba el proyecto en el final del camino, en Balcarce 50 evalúan compensaciones para los gobernadores o bien retirar ese artículo fiscal. Esa puja podría desembocar en un desenlace que estará atento el peronismo K para intentar capitalizar, si es que se frustran esas tratativas oficiales. En el kirchnerismo hicieron cálculos sobre esa posible caída en la recaudación de las provincias y lo ubican en torno a los 12.500 millones de pesos para las provincias.

En ese zoom con las autoridades del PJ se hablará también acerca de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, entendimiento que, si bien fue paralizado temporalmente por la Justicia europea, no impedirá que los distintos parlamentos puedan ponerlo en consideración para su respectiva homologación. En el peronismo hay opiniones encontradas en torno a la totalidad de los beneficios para el país, pero no desprende un rechazo generalizado al tratado y se evaluará para tomar una postura unificada.

El oficialismo se muestra confiado

El presidente provisional del Senado, Baratolomé Abdala, mostró optimismo en torno a estos días claves, previos a la reanudación del debate en sesiones extraordinarias.

“El tema de la modernización laboral es una ley que ya tiene el dictamen y somos optimistas de aprobarla en las extraordinarias que empiecen a partir del 2 de febrero. Aquí los gobernadores son importantes, tienen senadores y o diputados que le responden, y está bien que así sea, es el juego de la de la política, especialmente en cada provincia”, señaló el senador, en diálogo con el periodista Jorge Moure, de Radio Mitre.

“Indudablemente, algo hay que hacer, hay que discutir, debatir, conversar, charlar, acordar, pero, lo que no se puede es quedarnos con los brazos cruzados, porque sabemos que esta ley claramente no ha no nos ha permitido seguir creciendo. Nuestra idea es llamar a sesión antes de la la primer quincena”, completó.