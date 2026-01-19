Los números que explican el apuro de Europa por cerrar el acuerdo con el Mercosur

Mientras crecen las expectativas por la segunda parte de las Sesiones Extraordinarias en el Congreso, que ya se confirmaron para febrero y que, básicamente, tendrán su eje en la Reforma Laboral, no se conoce aún si también se incluirá allí el Acuerdo con la Unión Europea para su tratamiento por el Legislativo.

Como se sabe, tras la autorización para que la titular del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen lo firme (lo que ocurrió en Asunción del Paraguay el sábado pasado), ya quedó habilitada la etapa “transitoria”, que incluye toda la parte comercial, y que es denominada ITA, o Acuerdo Transitorio.

A partir de esto, la puesta en marcha efectiva comenzará ya con el primer país del Mercosur que lo firme, sumándose progresivamente el resto, según lo que prevé la propuesta de la Unión Europea que, como ya mencionó MDZ en ediciones anteriores, mostró un singular (y apresurado) interés por lograr avanzar en un planteo que llevó más de 26 años de negociaciones.

Y, a pesar de las “quejas” de los agricultores y los ganaderos, los productores de alimentos europeos están convencidos de que el Mercosur, en todo caso, será un proveedor de materia con poco o ningún proceso, mientras que la UE verá un fuerte incremento en sus exportaciones alimentarias procesadas. En ambos casos, tanto como comprador, como vendedor, Brasil lleva la delantera.

Algunas previsiones preliminares sobre el incremento de sus ventas a la región rondan los 50.000 millones de Euros anuales en el total de rubros, y hasta un 50% de incremento en las agroalimentarias.

No se sabe si estos estudios de impacto serán factibles pero, al menos, sirvieron para aplacar un tanto los ánimos exaltados. Esto y, por supuesto, los 45.000 millones de Euros extra para aplicar a las políticas agropecuarias (2028-2034); el mantenimiento del presupuesto de 293.000 millones de Euros/año, y otros 6.300 millones de Euros para atenuar el eventual impacto de los mercados, además de 63.000 millones de Euros para ser aplicados a Desarrollo Rural.

Además, se redujeron fuertemente los aranceles a la importación de urea y amoníaco, base de los principales fertilizantes.

La suma es sensiblemente superior a la que venían recibiendo, ya que ahora ronda los 400 millones de Euros, lo que para algunos es la principal “señal” del interés europeo en este pacto que, por otra parte, quedó claramente demostrado en la visita previa que el viernes, von der Layen le realizó en Brasilia, al Presidente Lula da Silva, quién no asistió a Asunción. Brasil es el principal exportador e importador de la UE. en la región.

El girasol primerea (y gana¡¡)

Mientras los analistas internacionales comenzaron a mirar nuevamente más al girasol tras la continua subida que viene teniendo desde mediados del año pasado, y que llevó a los futuros del aceite por arriba de los U$S 1.515 por tonelada, alcanzando el nivel más alto en más de tres años, el mercado local se prepara para una cosecha inminente que podría alcanzar los 5,4 millones de toneladas lo que, sin duda, es una muy buena noticia, aunque la capacidad instalada de molienda hoy en el país es de apenas 4,6 millones, lo que ya está poniendo presión sobre las plantas que quedan, y que aguantaron los contramárgenes.

Según los analistas internacionales, la suba se da después de que los problemas de oferta en el Mar Negro chocaran con una firme demanda industrial y de biodiésel. A su vez, se recortó la producción mundial de semillas de girasol y las previsiones de trituración, debido a menores cosechas s en Ucrania y partes del Mar Negro. Exportadores regionales y consultoras informan de envíos notablemente más bajos año tras año, ya que Ucrania y Rusia reducen los flujos, mientras que los daños climáticos y las interrupciones portuarias redujeron la disponibilidad a corto plazo.

Y, aunque los aumentos en la producción de América del Sur y la UE compensan en parte el déficit, siguen siendo escasos para cubrir la brecha, manteniendo la disponibilidad de semillas ajustada y los márgenes de trituración elevados.

Por su parte, el fuerte consumo de aceite comestible y las obligaciones de mezcla de biocombustibles mantienen la demanda, por lo que el mercado internacional está yendo a precios más altos.

La plaza local, que ya había comenzado cierta recuperación el año pasado, pasó de un piso de 1,4 millón de hectáreas sembradas, a 2,7 millones en la campaña actual, mientras que las ventas de los productores habían crecido 38% en el ciclo pasado, y las de los futuros aumentaron 58%, con exportaciones en dólares que crecieron 47%.

Aún así, el girasol parece plantear un futuro promisorio, ya que aún está lejos de los más de 3 millones de hectáreas que había alcanzado a mediados de los ´80 y que, con el actual escenario, puede llevar al retorno de algunos capitales del rubro.