La India negó dumping y defendió a Welspun tras ganarle a Techint una licitación clave.

El embajador de la India en la Argentina, Ajaneesh Kumar, salió al cruce de las acusaciones de dumping formuladas por el grupo Techint luego de que la empresa india Welspun se adjudicara la licitación para proveer caños al proyecto de Southern Energy (SESA), el consorcio encargado de construir un ducto de 480 kilómetros que conectará Vaca Muerta con el puerto rionegrino de San Antonio Oeste.

Welspun resultó ganadora del proceso al presentar la oferta económicamente más competitiva, por 203 millones de dólares, además de condiciones más flexibles en materia de plazos de pago y garantías. Según pudo reconstruirse durante la licitación, las propuestas de Tenaris (la firma de Techint) se ubicaron inicialmente cerca de un 40% por encima, y si bien la empresa fue ajustando sus valores a lo largo del proceso, no logró igualar la oferta final de su competidor.

En ese contexto, Kumar rechazó de plano la posibilidad de que exista una práctica desleal. “No existió el dumping”, afirmó en diálogo con Infobae, frente a los trascendidos sobre una eventual denuncia formal por parte del grupo que encabeza Paolo Rocca. Para el diplomático, la diferencia de precios responde a factores estructurales de la economía india y no a maniobras irregulares.

“Tenemos depósitos de minerales en nuestro propio país, mano de obra que todavía es un poco barata y buena productividad”, explicó Kumar, al detallar las razones por las cuales las empresas indias pueden competir con costos más bajos en el mercado internacional. En la misma línea, destacó que la India firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, lo que, según remarcó, funciona como una validación de sus estándares comerciales. “Tenemos prácticas muy transparentes e instituciones sólidas”, sostuvo.

El embajador también negó que los tubos adjudicados se fabriquen con insumos provenientes de China. “No existe eso”, aseguró, y expresó su malestar por la comparación con el país asiático. “La India no es China, la India es la democracia más grande del mundo”, enfatizó, al subrayar el peso económico y político de su país, actualmente la cuarta economía global.

Kumar describió a Welspun como una compañía de escala internacional, con plantas industriales en India, Estados Unidos y Arabia Saudita, y con un rol central en el desarrollo de infraestructura dentro de su propio país. “Nos estamos desarrollando y sin acero no se mueve nada”, afirmó, al explicar que el crecimiento de la empresa sería inviable si dependiera de insumos importados.

“Todo va a salir de nuestras fábricas en la India”, reiteró el diplomático, al remarcar que su país es uno de los principales productores de acero del mundo. En ese sentido, señaló que la industria siderúrgica tiene un peso estratégico tal que existe un ministerio dedicado exclusivamente al sector, además de una hoja de ruta orientada al desarrollo de acero verde.

Para reforzar el argumento, mencionó a otros grandes actores del sector como Tata Steel, Jindal y Steel Authority of India Limited (SAIL), esta última de propiedad estatal. Asimismo, destacó que el gobierno de Narendra Modi impulsa activamente el programa “Make in India”, una iniciativa que combina incentivos fiscales y regulatorios para fortalecer la producción local, reducir la dependencia externa y posicionar al país como un polo global de manufactura.

“No hay ninguna polémica de nuestra parte. Es algo muy sencillo. Una empresa grande de la India participó en una licitación y ganó por su precio y calidad”, concluyó Kumar. También aclaró que la embajada no intervino en el proceso ni estaba al tanto de los detalles de la oferta, al tratarse, según dijo, de una operación entre privados.