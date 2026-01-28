Cayó un avión en India: hay 5 muertos, entre ellos un líder político

El viceprimer ministro del estado de Maharashtra, en el centro del país, Ajit Pawar , y otras cuatro personas, perdieron la vida en un accidente de avión ocurrido este miércoles en el oeste de la India , según informó el regulador de la aviación local.

"Ninguna persona a bordo sobrevivió al accidente", señaló la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) en un comunicado difundido horas después del siniestro.

La aeronave, que había sido contratada para un desplazamiento oficial , había despegado de Bombay y se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Baramati, con cinco personas a bordo, entre ellas el dirigente, dos miembros de su equipo y dos tripulantes, indicó la DGCA.

Las imágenes difundidas desde el lugar del siniestro muestran los restos de la aeronave en llamas y una densa columna de humo, mientras que las causas del accidente aún se están investigando.

El fallecido, sobrino del veterano político Sharad Pawar, fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), fue una de las figuras políticas más influyentes del estado de Maharashtra, con una trayectoria de varias décadas en la política regional.

Tras separarse hace unos años del partido de su tío, lideró una facción que fue reconocida oficialmente por la Comisión Electoral y que formaba parte de la coalición gobernante en el estado junto al partido del primer ministro Narendra Modi.

Modi publicó un mensaje de homenaje en la red social X en el que se declaró "profundamente entristecido" por la muerte del dirigente y elogió su trayectoria como "líder del pueblo", destacando su cercanía con la base social y su compromiso con los sectores más desfavorecidos.

Otros dirigentes políticos, entre ellos el ministro de Defensa, Rajnath Singh, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, y el líder de la oposición, Rahul Gandhi, expresaron también sus condolencias por la muerte del dirigente y de las demás víctimas del accidente.

EFE

FUENTE: EFE