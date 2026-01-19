El primer avión de cargas no tripulado de China completó su vuelo inicial
Fue desarrollado por Xi’an ASN Technology Group Co. e integra transporte logístico, rescate de emergencia y entrega de materiales en una sola plataforma.
El avión de transporte no tripulado “Tianma-1000”, desarrollado por China, completó con éxito su primer vuelo. Fue desarrollado por Xi’an ASN Technology Group Co., perteneciente a China North Industries Group Corporation. Integra transporte logístico, rescate de emergencia y entrega de materiales en una sola plataforma.
Es el primer avión no tripulado de China capaz de adaptarse a terrenos complejos de gran altitud, lograr despegues y aterrizajes ultracortos y cambiar rápidamente entre los modos de transporte de carga y lanzamiento aéreo, indicó su desarrollador.
Con un alcance máximo de 1.800 kilómetros, la aeronave puede establecer “líneas aéreas exprés” para entregas rápidas.
Equipada con planificación inteligente de rutas y sistema de evasión de obstáculos, identifica y sortea obstáculos como montañas y edificios de forma autónoma, lo que garantiza operaciones seguras en espacios aéreos desconocidos.
Cuenta con una cabina de carga modular que permite una rápida reconfiguración para diferentes tareas, mejorando la adaptabilidad a diversas misiones.
La aeronave tiene un techo de servicio de 8.000 metros y requiere una distancia de despegue y aterrizaje inferior a 200 metros.
Sus bajos requisitos de sitios de aterrizaje le permiten operar en superficies no pavimentadas, como pastizales y caminos de tierra compactada.
El avión cuenta con un sistema de carga y descarga autónomo que puede manejar carga de una tonelada en cinco minutos, automatizando completamente las tareas, desde la planificación hasta la ejecución.
Un sistema de aterrizaje con guía óptica permite aterrizajes autónomos de alta precisión en condiciones de baja visibilidad, lo que facilita las operaciones en entornos hostiles.
