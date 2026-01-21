El avión que dirigía a Donald Trump a Davos reportó problemas: el motivo del regreso de urgencia

El avión presidencial Air Force One que trasladaba a Donald Trump rumbo al Foro Económico Mundial de Davos reportó una falla eléctrica.

El avión que transportaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos debió regresar de manera inesperada a la Base Andrews, luego de que se detectara una falla eléctrica menor a bordo, según informó la Casa Blanca.

El mandatario norteamericano había despegado en la noche del martes, poco antes de las 23 (hora local), a bordo del Air Force One, con arribo previsto a Davos durante la mañana del miércoles. Sin embargo, el vuelo generó sorpresa cuando usuarios de Flightradar24 advirtieron que la aeronave había cambiado su rumbo y retornaba hacia territorio estadounidense.

Cuál fue el problema que generó el regreso de urgencia La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la decisión de volver se tomó como medida preventiva, luego de que la tripulación identificara “un problema eléctrico menor” tras el despegue. Por ese motivo, se resolvió interrumpir el trayecto y regresar a la base aérea.

After takeoff, the AF1 crew identified a minor electrical issue. Out of an abundance of caution, AF1 is returning to Joint Base Andrews. The President and team will board a different aircraft and continue on to Switzerland. — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026 Un periodista que viajaba a bordo del avión presidencial relató que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente minutos después del despegue, aunque en ese momento no se brindó una explicación oficial. Cerca de media hora más tarde, los reporteros fueron informados de que el avión daría la vuelta.