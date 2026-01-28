Tragedia en Colombia: un avión comercial cayó cerca de Venezuela y no hubo sobrevivientes

Un avión comercial de la aerolínea estatal Satena se estrelló este miércoles en el noreste de Colombia , cerca de la frontera con Venezuela, con 15 pasajeros a bordo. La tragedia ocurrió en una zona rural y montañosa del departamento de Norte de Santander y según un comunicado emitido por la compañía aérea, no hubo sobrevivientes .

El Puesto de Mando Unificado (PMU), integrado por autoridades nacionales y provinciales, confirmó que la aeronave fue hallada siniestrada en el sector de Curasica, jurisdicción de La Playa de Belén, y que no se registraron sobrevivientes, según informó Radio Caracol.

El vuelo NSE 8849 había partido desde el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta a las 11:42 y tenía previsto aterrizar a las 12:05 en Ocaña, un trayecto habitual de apenas 25 minutos. Sin embargo, el último contacto con el control aéreo se produjo a las 11:54, cuando sobrevolaba una zona montañosa entre Ábrego y La Playa.

La aeronave accidentada era un Beechcraft 1900, de fabricación estadounidense, con matrícula HK-4709, operada por la empresa Searca para Satena y con capacidad para 19 pasajeros. En esta oportunidad transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes.

Entre las víctimas se encontraban el representante a la Cámara por las curules de paz, Diógenes Quintero, creadas tras el acuerdo firmado en 2016 con las FARC para garantizar la representación de las víctimas del conflicto armado, y el médico Carlos Salcedo, candidato a diputado, junto a integrantes de sus respectivos equipos.

El congresista Wilmer Carrillo expresó su preocupación en redes sociales al confirmar la presencia de dirigentes políticos a bordo del avión y lamentó el trágico desenlace del vuelo.

Tras perderse la comunicación, se activaron los protocolos de emergencia y se desplegaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de equipos de búsqueda y rescate. Satena informó que la baliza de emergencia no se activó, lo que dificultó la localización de los restos.

La Aeronáutica Civil inició una investigación para determinar las causas del accidente, mientras la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se recopilará toda la información técnica necesaria para esclarecer el hecho. Autoridades locales y nacionales expresaron su pesar y acompañamiento a las familias de las víctimas.